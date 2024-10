Eleições: ex-prefeito mantém liderança isolada em Marília

Às vésperas das eleições municipais em Marília, o ex-prefeito Vinicius Camarinha (PSDB) lidera com folga a corrida à prefeitura com 51,1% das intenções de voto. O levantamento foi publicado nesta quinta-feira, 3, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Na sequência, aparecem o empresário Jean Patrick Garcia, conhecido como Garcia da Hadassa (Novo), com 15,6% do eleitorado, e o ex-secretário e ex-procurador-geral do município Ricardo Mustafa (PL), com 12,7%. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais (pp), a situação é de empate técnico entre os dois candidatos na segunda posição.

Vinicius Camarinha governou a cidade do interior paulista entre 2013 e 2016 pelo PSB, partido pelo qual elegeu-se três vezes deputado estadual antes de migrar para o PSDB. Ele antecedeu o atual prefeito, Daniel Alonso (PL), que está no segundo mandato consecutivo à frente da prefeitura de Marília e não pode disputar a reeleição — como seu sucessor, o mandatário apoia o nome de Ricardo Mustafa, que chegou a atuar como titular de quatro secretarias municipais durante a gestão do colega partidário.

Em seguida, também tecnicamente empatados em terceiro lugar, surgem os nomes da enfermeira Nayara Mazini (PSOL), com 4,6%; do empresário João Pinheiro (PRTB), dono da gigante agrícola Sugar Brazil, com 4%; e da professora Lilian Miranda (PCO), com 0,6%. Votos brancos e nulos totalizam 6,7%, e outros 4,7% dos participantes não souberam ou preferiram não responder à pesquisa. Não há possibilidade de segundo turno no município, que possui menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 700 eleitores em Marília entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-02549/2024.