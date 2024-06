Eleições: ex-prefeito lidera isolado disputa pela prefeitura de Guarujá

Às vésperas das eleições municipais de 2024, o ex-prefeito de Guarujá (SP), Farid Madi (Podemos), desponta como liderança isolada entre as intenções de voto. O comerciante, que chefiou o Executivo do balneário mais conhecido do estado de São Paulo entre 2005 e 2008, aparece com 46,3% em levantamento divulgado nesta sexta-feira, 14, pelo instituto Paraná Pesquisas.

A pesquisa indica ampla vantagem de Farid sobre o segundo lugar, ocupado pelo vereador Raphael Vitiello (PSD), com 13,2% das intenções de voto. Na sequência, aparecem os vereadores Toninho Salgado (Solidariedade), com 5,2%, e Ronald Nicolaci (PL), com 4,9%; o empresário Claudio Fernando (NOVO), com 4,2%; o vereador Edilson Dias (PT), com 3,8%; o executivo Marcelo Pepe (PSB), com 3,7%; e o secretário municipal de Obras, Adilson de Jesus (PSDB), com 2,3%. Os seis estão tecnicamente empatados na terceira posição, dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais.

Durante sua gestão à frente da prefeitura de Guarujá pelo PDT, Farid Madi foi alvo de investigações por contratar empresas de engenharia para limpeza pública sem licitação e veiculação de publicidade irregular na imprensa local. O ex-prefeito chegou a ser condenado por improbidade administrativa pela Justiça de São Paulo — decisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) — e sentenciado a ressarcir os cofres do município em 21 milhões de reais.

O atual prefeito do município litorâneo, Valter Suman (PSB), está em seu segundo mandato como chefe do Executivo de Guarujá e não pode disputar a reeleição.

Outro cenário

No segundo cenário estimado pelo Paraná Pesquisas, sem as candidaturas de Raphael Vitello e Marcelo Pepe, Farid aparece com vantagem ainda maior — nesta simulação, o ex-prefeito seria eleito no primeiro turno com 52,3% dos votos. Os cinco demais pré-candidatos ficam tecnicamente empatados em segundo lugar.

O Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores de Guarujá entre os dias 7 e 12 de junho de 2024. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.