Eleições em São Paulo: quem gastou mais com impulsionamento nas redes

Os seis candidatos mais citados nas pesquisas eleitorais em São Paulo já gastaram mais de 8,4 milhões de reais com o impulsionamento de conteúdos da Meta – empresa dona das plataformas Facebook, Instagram e Threads. Os dados foram consultados nas prestações de contas enviadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e não consideram eventuais pagamentos terceirizados por agências de comunicação. O levantamento leva em conta apenas as despesas diretas da campanha com a Meta.

Ricardo Nunes (MDB) lidera o investimento de impulsionamento nas redes sociais. O prefeito já gastou mais de 4,4 milhões de reais, todo o valor proveniente do Fundo Eleitoral. O emedebista é seguido por Guilherme Boulos (PSOL), que já gastou mais de 2,4 milhões de reais para estimular sua campanha nas plataformas digitais. Do total, mais de 2,2 milhões de reais são provenientes do fundão eleitoral.

O terceiro candidato que mais investe em impulsionamentos é José Luiz Datena (PSDB), que usou meio milhão de reais do fundo tucano. Depois, aparece Pablo Marçal (PRTB) que investiu 442 mil reais de recursos doados à campanha. O gasto declarado no TSE é cerca de dez vezes menor do que a despesa de Nunes. O influenciador, porém, tem contas suspensas nas redes sociais por conta de pagamentos irregulares conforme a legislação eleitoral. O candidato do PRTB abriu novos perfis, que ainda não atingiram o número de seguidores das contas originais. A defesa de Marçal recorre sobre a decisão nos tribunais superiores.

A candidata do Partido Novo, Marina Helena, gastou 393 mil reais em impulsionamento nas redes. Desses, 375 mil são do fundo eleitoral. A deputada do PSB, Tabata Amaral, é a que menos gasta com o impulsionamento de conteúdos nas redes. Conforme os dados do TSE, Tabata usou 249 mil reais do fundo eleitoral do PSB para espalhar fotos e vídeos nas plataformas da Meta.

Ranking de impulsionamento nas redes sociais*:

1 – Ricardo Nunes (MDB):R$ 4.485.420,00

2 – Guilherme Boulos (PSOL): R$ 2.405.000,00

3 – José Luiz Datena (PSDB): R$ 500.000,00

4 – Pablo Marçal (PRTB): R$ 442.000,01

5 – Marina Helena (Novo):R$ 393.000,00

6 – Tabata Amaral (PSB): R$ 249.600,00

Continua após a publicidade

Total: R$ 8.475.020,01

*Os dados têm base nas prestações de contas das redes sociais e não consideram eventuais impulsionamentos feitos de forma terceirizada por prestadores de serviços.