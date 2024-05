Eleições: direita ganha espaço em Fortaleza, a maior cidade do Nordeste

A avaliação da gestão do prefeito José Sarto (PDT), candidato à reeleição, piorou junto ao eleitorado e, com isso, os candidatos de direita avançaram na corrida pelo comando de Fortaleza, maior cidade do Nordeste, segundo levantamento feito entre os dias 26 e 30 de maio pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta sexta-feira, 31.

De acordo com o levantamento, o ex-deputado Wagner de Sousa Gomes, conhecido como Capitão Wagner (União Brasil), lidera a corrida, com 33,1% das intenções de voto, seguido por Sarto, que tem 18,1%, e o deputado bolsonarista André Fernandes (PL), que aparece com 15,9% — dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, Sarto e Fernandes estão empatados tecnicamente.

Em relação ao levantamento anterior, feito em março, Sarto perdeu dois pontos (tinha 20,1%), enquanto Fernandes ganhou mais de três (tinha 12,1%). Já Wagner permaneceu estável (tinha 33,3%). O recuo de Sarto coincidiu com uma piora de sua avaliação como prefeito: o percentual de aprovação caiu de 43,1% para 39,5%, enquanto o de desaprovação subiu de 52,0% para 56,4%.

PT em dificuldades

Além de Sarto, outro candidato de esquerda tem enfrentado dificuldades na sua campanha: o deputado estadual Evandro Leitão (PT) aparece com 8,9% das intenções de voto, empatado na margem de erro com outro nome da direita, o senador Eduardo Girão (Novo), que tem 6,0%. O petista tinha 8,3% no levantamento anterior e, portanto, permaneceu estável. Já Girão oscilou para cima (tinha 4,6%).

Leitão, que era do PDT, mas deixou o partido após o racha entre os irmãos Cid e Ciro Gomes, no final do ano passado, venceu a disputa interna no PT contra a ex-prefeita Luizianne Lins, que governou a cidade por dois mandatos, entre 2005 e 2012.

O desempenho de Leitão é, por ora, decepcionante, uma vez que ele tem os apoios de dois dos principais caciques do estado, o governador Elmano de Freitas (PT), e o ministro da Educação, senador e ex-governador do estado, Camilo Santana (PT). Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se empenha numa vitória do petista na cidade, estratégica para as pretensões eleitorais do presidente em 2026.

Pesquisa

O levantamento ouviu 800 eleitores na cidade de Fortaleza.