Eleições: Datafolha aponta cenário eleitoral embolado em Belo Horizonte 

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 5, confirma o cenário embolado para a disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, terceiro maior colégio eleitoral do país. Em números absolutos, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) aparece na liderança com 19%, seguido do também deputado estadual João Leite (PSDB) com 12%. Como a margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados tecnicamente.

Dentro dos limites da margem de erro, João Leite aparece tecnicamente empatado também com os seis pré-candidatos que aparecem na lista: a deputada federal Duda Salabert (PDT), que registra 10%; o deputado federal Rogério Correia (PT), com 8%; o senador Carlos Viana (Podemos), também com 8%; o deputado estadual Bruno Engler (PL), que tem 7%; o prefeito e pré-candidato à reeleição Fuad Noman (PSD), com 6%; e o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB), que tem 4%.

Os demais pré-candidatos tiveram pontuações iguais ou inferiores a 1%. Entre os entrevistados, 13% afirmaram votar em branco ou nulo, e 9% não souberam responder. O Datafolha entrevistou 616 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 2 e 4 de julho. O nível de confiança é de 95%.

Campo da esquera discute candidatura única

A pesquisa é divulgada em meio a conversas entre os pré-candidatos do campo progressista Rogério Correia e Duda Salabert sobre a possibilidade de caminharem em candidatura única. Não há, no entanto, consenso, e ambos reafirmam o potencial de suas próprias candidatuas.

Correia afirma confiar na força do apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da militância dos partidos que já fazem parte de sua aliança, e no tempo de TV para crescer nas pesquisas. O deputado afirma ter apoio das federações formadas por PT, PCdoB e PV, e PSOL e Rede.

Na semana que vem estão marcados atos com a presença da ministra Marina Silva (Rede) e das deputadas Ana Paula Siqueira (Rede) e Bella Gonçalves (PSOL), que desistiram da pré-candidatura em nome da unidade. “Estou animado, e as conversas com Duda prosseguem”, disse.

Salabert, no entanto, afirmou ver essa possibilidade mais distante. “Desde o início estabelecemos que o desempenho nas pesquisas iria definir quem seria o cabeça de chapa, mas o PT insiste na pré-candidatura de Rogério Correia”, afirmou. “O Datafolha de hoje comprova o que já foi mensurado nas mais de 50 pesquisas divulgadas no último ano, de que estamos empatados na liderança e estaremos no 2º turno. É a pré-candidatura com mais fôlego do campo progressista. Se o PT quiser chapa única será apoiando nossa candidatura”, diz Duda.