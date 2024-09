Eleições: aliado de Kassab é favorito à reeleição em Itapira

Às vésperas das eleições municipais de 2024, o município de Itapira, no interior paulista, tem um claro favorito na disputa eleitoral. O atual prefeito Toninho Bellini (PSD) lidera a corrida com 43,3% das intenções de voto, segundo levantamento publicado nesta terça-feira, 3, pelo instituto Paraná Pesquisas.

A campanha de Bellini conta com o apoio do ex-ministro Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e atual secretário estadual de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, na gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Na sequência, em segundo lugar, aparece na pesquisa o empresário Djalma Oliveira (PL), com 22,7% do eleitorado. Ele é seguido pela ex-vereadora Sônia Recchia (PT), com 11,9%, e pelo ex-vice-prefeito Firmino Sanches (Mobiliza), com 6,6%. Dentro da margem de erro de 4 pontos percentuais, os dois nomes estão tecnicamente empatados na terceira posição.

Não há possibilidade de segundo turno em Itapira, uma vez que o município possui menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 640 eleitores em Itapira entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro na Justiça Eleitoral é SP-01912/2024.