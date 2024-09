Eleições: aliado de João Campos é favorito à reeleição em Petrolina

A menos de três semanas da votação, a cidade de Petrolina, terceira maior de Pernambuco, tem um amplo favorito nas urnas para as eleições municipais de 2024. O atual prefeito, Simão Durando (União Brasil), lidera a corrida eleitoral com 51,7% das intenções de voto, segundo levantamento publicado nesta segunda-feira, 16, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Em segundo lugar na pesquisa está o ex-prefeito Júlio Lóssio (PSDB), com 22,4% do eleitorado. Na sequência, aparecem a jornalista Lara Cavalcanti (PL), com 7,6%; o ex-prefeito Odacy Amorim (PT), com 5,6%; o médico Marcos Heridijânio (Agir), com 1,7%; e a estudante Maria Clara Rocha (UP), com 1,3%. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais (pp), a situação é de empate técnico quádruplo na terceira posição.

Votos brancos e nulos totalizam 5,5%, e outros 4,2% dos entrevistados não responderam à pesquisa. Existe possibilidade de segundo turno em Petrolina, já que o município possui mais de 200 mil eleitores registrados — contudo, se o cenário de larga vantagem se mantiver até o dia 6 de outubro, Durando pode ser reeleito já na primeira rodada de votação.

Aliado de Campos

Sustentado por uma coligação que inclui, além do União Brasil, outros oito partidos, Simão Durando conta com o apoio de um cabo eleitoral de peso na política local: o prefeito de Recife, João Campos (PSB), que lidera a corrida à reeleição na capital pernambucana com esmagadores 77,3% do eleitorado recifense, segundo o mais recente levantamento Paraná Pesquisas.

Continua após a publicidade

Durando foi eleito vice-prefeito de Petrolina em 2020, na chapa de reeleição do prefeito Miguel Coelho (União), e assumiu o Executivo municipal em 2022 após a renúncia do titular para disputar o governo do estado — na ocasião, o ex-mandatário ficou em quinto lugar no pleito, com 18% dos votos.

Já o ex-prefeito Júlio Lóssio, principal rival de Durando na disputa deste ano, governou a cidade por dois mandatos entre 2009 e 2016 pelo MDB e passou por alguns partidos desde então, sem ocupar cargos eletivos, até chegar ao PSDB. Ele concorre apadrinhado pela atual governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e sua candidatura é composta por aliança entre os tucanos e outros cinco partidos.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em Petrolina entre os dias 12 e 15 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é PE-02430/2024.