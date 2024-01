Eleições: a estratégia que Lula usou e que Bolsonaro pode replicar em 2026

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nas próximas eleições presidenciais, em 2026, Jair Bolsonaro (PL) pode repetir a estratégia jurídica que foi usada pelo seu principal adversário político, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para disputar a eleição de 2018. Na época, o petista estava preso por causa das condenações que ele teve na Operação Lava Jato, mas registrou a candidatura e fez campanha até ser retirado em definitivo da corrida por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O gesto viabilizou uma alta transferência de votos para o seu vice, Fernando Haddad, que chegou ao segundo turno e foi derrotado por Bolsonaro. O fato de Lula ter permanecido no páreo até poucas semanas antes do primeiro turno fortaleceu a identidade entre ele e seu vice.

Diante da dupla condenação à inelegibilidade, a defesa de Bolsonaro arquiteta uma estratégia de apresentar recursos judiciais para postergar o trânsito em julgado (o fim do prazo de todos os recursos possíveis) das suas condenações. Isso cria uma brecha para que ele concorra à Presidência de novo em 2026, porque o registro de candidatura se torna um processo judicial no TSE, em que o ex-presidente pode argumentar que, como ainda está recorrendo da inelegibilidade, tem direito de concorrer igual os demais candidatos.

Aos olhos da lei, a manobra é legítima. O registro de candidatura pode inclusive ser impugnado pelo Ministério Público ou por adversários políticos. A palavra final, que coloca o político definitivamente no páreo, é da Justiça. “Muita gente faz isso, não é um abuso de direito”, explica o advogado eleitoral Alberto Rollo. O advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Henrique Neves também alerta que, “enquanto estiver recorrendo, (Bolsonaro) pode fazer parte da campanha eleitoral, inclusive no rádio e na TV”.

A manobra facilita que o sucessor de Bolsonaro receba uma boa transferência de votos e tenha maiores chances de ser eleito em 2026, quando Lula também deve disputar a reeleição. No entanto, mira no acirramento da polarização política, que deu o tom das últimas eleições, como mostra reportagem de VEJA na edição desta semana.