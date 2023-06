Eleições 2024: os prefeitos com a maior e a menor aprovação nas capitais

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), é o administrador com a maior aprovação ao seu trabalho entre as dez maiores capitais de estado do país, segundo levantamentos feitos entre março e maio pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com o levantamento, ele tem 68% da aprovação dos moradores da capital baiana (veja quadro abaixo). Depois dele, os mais aprovados são os prefeitos de Manaus, David Almeida (Avante), com 67,3%; e de Recife, João Campos (PSB), com 66,3%. Em comum, todos os três deverão disputar a reeleição em 2024 e lideram as projeções neste momento, segundo o Paraná Pesquisas.

Bruno Reis foi deputado estadual, mas ganhou projeção sendo vice de ACM Neto (União) na prefeitura de Salvador entre 2017 e 2020. David Almeida também foi deputado estadual e surpreendeu em 2020 ao derrotar no segundo turno um dos maiores caciques da política local, o ex-governador Amazonino Mendes. Já João Campos é ex-deputado federal e herdeiro de um clã político tradicional em Pernambuco: é filho do ex-governador Eduardo Campos e neto do também ex-governador Miguel Arraes.

Por outro lado, há quem não esteja tão bem assim na largada para 2024. É o caso do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), que tem a menor aprovação entre os prefeitos das dez maiores capitais: apenas 28,6% dos moradores da capital do Pará aavalizam a sua gestão.

Além dele, quem também tem aprovação inferior a 50% dos governados é o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), o candidato ungido pelo clã dos irmãos Ciro e Cid Gomes.

Embora possam disputar a reeleição, ambos enfrentam dificuldades. Sarto é apenas o terceiro colocado na corrida em Fortaleza – atrás de Capitão Wagner (União) e Luzianne Lins (PT) –, enquanto Edmilson Rodrigues está empatado tecnicamente com o seu rival de 2020, o delegado Everaldo Eguchi (PL).

Veja abaixo as taxas de aprovação dos prefeitos: