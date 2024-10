Eleições 2024: Emília Corrêa lidera corrida eleitoral em Aracaju

A vereadora Emília Corrêa (PL) aparece na liderança isolada da corrida eleitoral para o segundo turno em Aracaju, com 51,5% das intenções de voto, segundo levantamento publicado nesta sexta-feira, 11, pelo instituto Paraná Pesquisas.

A candidata bolsonarista acumula vantagem expressiva sobre o ex-secretário municipal Luiz Roberto (PDT), que soma 38,6% do eleitorado na capital sergipana. Votos brancos e nulos representam 5,9% do eleitorado, e outros 3,9% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Nome apoiado pelo atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) — que está no segundo mandato consecutivo e não pôde se candidatar à reeleição –, Luiz Roberto conta com o apoio do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. O PT também anunciou que vai favorecer a campanha do pedetista no segundo turno após a derrota da candidata petista, Candisse Carvalho, que terminou em quarto lugar na primeira rodada de votação com 9,2% das urnas.

Já Emília, defensora aposentada do Ministério Público Federal (MPF) que ganhou notoriedade na televisão, tem como principal cabo eleitoral na disputa pela prefeitura aracajuana o ex-presidente Jair Bolsonaro, que declarou apoio à vereadora já no primeiro turno das eleições. Sua candidatura é endossada, ainda, pela ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 740 eleitores em Aracaju entre os dias 7 e 10 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,7 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SE-00497/2024.