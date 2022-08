Eleição no DF: o bom desempenho de Bolsonaro na capital do país

O presidente Jair Bolsonaro (PL) teve um entrevero com o youtuber Wilker Leão na saída do Palácio do Alvorada em Brasília nesta quinta-feira, 18, ao ser chamado de “tchutchuca do centrão” e reagir tentando tomar o celular dele. Apesar disso, o presidente pode se sentir em casa no Distrito Federal – lá é uma das poucas unidades da federação onde ele tem mais apoiadores que opositores e supera o seu principal rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo levantamento feito entre os dias 13 e 17 de agosto pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, ele tem 41,2% das intenções de voto contra 30,3% do petista. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Depois, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 8,4%, e Simone Tebet (MDB), com 2,7%. Os demais presidenciáveis não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 8,2% disseram que irão votar em branco, nenhum ou anular o voto e 5,8% não disseram que não sabem ou não responderam.

O resultado confirma o que já havia sido detectado por outro instituto, o Ipec (ex-Ibope), que deu 40% para Bolsonaro contra 32% de Lula em entrevista divulgada na terça-feira, 16.

Avaliação de governo

Ainda segundo o Paraná Pesquisas, 50,4% dos eleitores do Distrito Federal aprovam a gestão do presidente, enquanto 44,4% desaprovam – outros 5,3% não souberam ou não responderam. Quando indagados sobre como avaliam o governo, 40,7% o classificaram de ótimo ou bom, enquanto 37,6% dizem que ele é ruim ou péssimo e 20% acham que a gestão é regular.

A pesquisa ouviu de forma presencial 1.540 eleitores e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-07507/2022.

