São Paulo: cinco convergências e cinco divergências nas últimas pesquisas

VEJA Mercado – quinta, 29 de agosto

Henrique Meirelles opina sobre a indicação de Galípolo

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociadas em alta na manhã desta quinta-feira, 29. O governo Lula indicou o economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central a partir de janeiro de 2025. O anúncio foi feito pelo ministro Fernando Haddad e Galípolo precisa ser aprovado pelo Senado em uma sabatina ainda sem data definida. Galípolo tem 42 anos, se formou em economia pela PUC-SP, foi professor, pesquisador, CEO do Banco Fator e secretário-executivo do ministério da Fazenda já no ano passado antes de assumir a diretoria de política monetária do BC há pouco mais de um ano. Ele era o franco favorito para o cargo e a indicação não surpreende o mercado financeiro, que esboçou uma reação bem tímida à notícia. Galípolo tem reforçado em eventos que todas as opções estão na mesa do Copom e não descarta uma alta de juros na reunião de setembro. O atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, parabenizou Galípolo e disse que a transição será suave. Diego Gimenes entrevista Henrique Meirelles, presidente do Banco Central por oito anos nos dois primeiros mandatos do presidente Lula e ex-ministro da Fazenda.