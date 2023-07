‘Efeito Orloff’: o exemplo argentino e a nomeação de Pochmann ao IBGE

A nomeação do economista Marcio Pochmann para presidir o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebeu o apoio do PT, mas sofre resistência de setores importantes do mercado, da política e até do próprio governo. A ministra Simone Tebet (Planejamento), a cuja pasta a autarquia é subordinada, nem sequer foi consultada sobre a escolha, anunciada na quarta-feira, 26.

Pochmann, que já presidiu o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), é visto como um militante do PT e defensor intransigente das teses partidárias sobre economia, o que é visto como um complicador para quem vai comandar um órgão responsável pelo cálculo de vários indicadores fundamentais, como PIB e inflação.

“Lula se recusa a aprender com os próprios erros e nomeia Marcio Pochmann para a presidência do IBGE. Além das ideias retrógradas, Pochmann fez uma desastrosa gestão no Ipea, onde demitiu e censurou quadros técnicos e qualificados, colocando ideologias à frente de fatos, dados e evidências. Mais uma vez a ciência é deixada de lado em favor de amizades e ideologias. Fica comprometida a gestão de um dos principais órgãos técnicos do país”, afirmou o ex-presidente e fundador do Novo, João Amoêdo, candidato a presidente da República em 2018.

O principal temor é sobre o risco de aparelhamento e de gestão ideológica do órgão, com amplas possibilidades de ele se transformar no argentino Indec, criticado por maquiar índices oficiais de inflação, crescimento e pobreza durante as gestões Kirchner, o que agravou a condução da política econômica do país vizinho.

Quando esteve no Ipea, Marcio Porchmann demitiu dois economistas renomados de carreira, Armando Castelar e Regis Bonelli, sob a alegação de que eles pensavam diferente dele.

Continua após a publicidade

O temor de enviesamento ideológico das instituições econômicas já tinha se manifestado no mercado quando o governo Lula partiu para a ofensiva ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e quando da nomeação de Aloizio Mercadante, outro militante da cartilha econômica petista, para a presidência do BNDES.

O temor lembra o clássico “efeito Orloff”, uma expressão que se tornou popular nos anos 1990 para fazer citação aos problemas da economia argentina que poderiam se repetir no Brasil. A expressão era uma referência a uma propaganda de vodca que mostrava um usuário com ressaca após ter consumido uma bebida ruim e trazia a frase “Eu sou você amanhã”.

Continua após a publicidade

Siga