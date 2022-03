Eduardo Leite e o dilema do “esqueçam o que eu disse no verão passado”

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), provocou uma nova onda de especulações sobre seu futuro político nesta quarta-feira, 16, ao discursar no evento de filiação da ex-senadora Ana Amélia ao PSD. O cacique da sigla, Gilberto Kassab, convidou há cerca de dois meses o governador gaúcho para trocar o PSDB pelo PSD – e a presença de Leite no evento de filiação é considerada um forte indício de que ele pretende mesmo aceitar o convite. Em declarações recentes, o gaúcho também dá sinais claros de que irá acabar nos braços de Kassab como forma de reacender sua esperança de disputar a presidência.

A guinada vai exigir um enorme exercício de contorcionismo político para justificar a quebra de promessa — caso realmente ele embarque no PSD. Leite tem sido questionado sobre sua disposição para deixar o ninho tucano durante e após as prévias presidenciais do partido, em novembro, quando o governador João Doria saiu vitorioso. Em ao menos cinco ocasiões, ele negou de forma enfática que abandonaria o ninho tucano.

A primeira delas foi na mesma semana em que as prévias foram realizadas. Cerca de uma semana antes da consulta interna ser concluída, Leite previa que trabalharia em conjunto com o time de Doria, independentemente do resultado. Esse compromisso foi reafirmado logo depois da confirmação da vitória do governador paulista. Questionado por vários veículos de imprensa, Leite disse que ficaria no PSDB.

Não foi diferente mesmo quando Leite recusou o convite para participar da coordenação de campanha de Doria. Isso ocorreu logo após as prévias, quando o governador de São Paulo ofereceu uma posição “de protagonismo”. Quando declarou que não se enxergava coordenando uma campanha, Leite novamente garantiu que permaneceria no PSDB. O mesmo ocorreu quando o gaúcho se encontrou com Doria na primeira quinzena de janeiro. Doria e Leite posaram para uma foto cumprimentando-se, dizendo que mantinham o diálogo com a intenção de demonstrar união e fortalecer o partido.

Cerca de um mês depois, Leite participou de um jantar com integrantes de uma ala do PSDB descontente com Doria. O governador gaúcho criticou publicamente o desempenho de Doria, mas ainda dizia que não se tratava de um movimento de “debandada” do partido.