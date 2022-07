Eduardo Bolsonaro vai levar Tabata Amaral ao Conselho de Ética: ‘Trapaça’

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta quinta-feira, 21, que vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra a deputada Tabata Amaral (PSB-SP), após uma publicação em que ela incentivou uma sabotagem à convenção do PL para o lançamento da candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição, marcada para domingo, 24, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O partido abriu as inscrições para participação no evento, que ocorre no domingo, 24, em um aplicativo. Internautas contrários ao presidente organizaram um movimento de sabotagem, reservando ingressos para a convenção, mas sem o intuito de ir ao local, que assim ficaria vazio no grande dia. Tabata compartilhou o tuíte de um internauta incentivando que outras pessoas fizessem o mesmo, e escreveu: “Simbora, galera!”

Eduardo se revoltou com a situação nas redes sociais. “A gente está entrando no Conselho de Ética contra a deputada Tabata Amaral porque isso não é normal. Isso não é jogo limpo de eleição, isso aí é trapaça. É falsificação, é quase um ataque hacker e a gente não vai admitir”, disse o filho do presidente em vídeo. O deputado afirmou ainda que “outras medidas” estão sendo tomadas”.

Aça contra a dep. Tabata Amaral (PSB-SP) por SABOTAR evento do Bolsonaro. pic.twitter.com/83vuU23U2J — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 21, 2022