Eduardo Bolsonaro recebe do PL R$ 500 mil do fundo eleitoral para campanha

Único filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) a disputar as eleições em 2022, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) já viu pingar no caixa de sua campanha dinheiro do fundo eleitoral distribuído pelo PL.

Com 268,1 milhões de reais embolsados da montanha de 4,9 bilhões de reais de dinheiro público que financia as campanhas políticas no país, a direção nacional da legenda, presidida pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto, colocou 500.000 reais no cofre de Eduardo na quarta-feira 17. O teto de gastos para o cargo de deputado federal neste ano é de 3,1 milhões de reais.

O valor repassado ao Zero Três corresponde a mais que o dobro do arrecadado por ele quando foi eleito pelo então nanico PSL, em 2018, 218.330 reais. Naquele ano, com apenas 65.142 reais recebidos do partido, Eduardo contou com dinheiro repassado pela campanha de Jair Bolsonaro e de doações humildes de sua mãe, Rogéria, e sua mulher, Heloísa, além de um financiamento coletivo. Ao final da campanha, ainda sobraram cerca de 30.000 reais.

Na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com aumento do fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para 5,7 bilhões de reais no Congresso, em 2021, Eduardo Bolsonaro se referiu ao valor como uma “excrescência”, mas votou a favor. Os bolsonaristas que fizeram o mesmo alegaram que rejeitar o orçamento tal como estava seria criar problemas para o governo em 2022.

