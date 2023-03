Eduardo Bolsonaro pede ao STF processo contra Boulos por apoio a invasões

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um processo contra o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP). Em notícia-crime apresentada à Corte, assinada também pelo deputado Marcos Pollon (PL-MS), Eduardo quer que Boulos seja responsabilizado por suposta apologia ao crime, por ter se manifestado em apoio a invasores de terras em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Assinada no último dia 25 e protocolada no STF nesta quarta-feira, 1º, a ação de Eduardo e Pollon afirma que Guilherme Boulos fez apologia aos crimes de esbulho possessório e de terrorismo. “Promove o agente uma completa inversão de valores ao exaltar como legítimos os atos de terrorismo rural consistentes na expropriação, esbulho e turbação de terras alheias”, diz o documento, endereçado à presidente do STF, ministra Rosa Weber.

Ao defender as invasões feitas no anunciado “Carnaval Vermelho” da “Frente Nacional de Luta”, Boulos publicou no último dia 22 um vídeo no Instagram no qual disse que os sem-terra foram “expulsos” de terras por “milícias montadas por fazendeiros” e “jagunços” bolsonaristas. “Nós vamos acompanhar esse caso para denunciar, que é um absurdo a organização de milícias no campo no Brasil”, declarou o deputado do PSOL.