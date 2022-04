Eduardo Bolsonaro: ‘O que acontece se o presidente não responder ao STF?’

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho Zero Três de Jair Bolsonaro, usou a tribuna da Câmara nesta terça-feira, 26, para criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) por pedir explicações ao presidente sobre o indulto concedido ao também deputado Daniel Silveira (PTB).

O alvo era a ministra Rosa Weber, que foi escolhida relatora de seis ações movidas pela oposição para tentar suspender os efeitos do decreto de Bolsonaro, anunciado na quinta-feira, 21, e que extinguiu as penas privativas de liberdade e restritivas de direito e a multa imposta ao deputado. Silveira foi condenado a mais de oito anos por ataques à Corte e incitação de animosidade contra as instituições.

Lendo uma notícia de jornal que informava o prazo de dez dias dado por Rosa Weber para Bolsonaro apresentar suas explicações sobre o indulto, Eduardo Bolsonaro afirmou: “Pergunto aqui o que vai acontecer se o presidente Bolsonaro não responder ao STF? Será que o STF vai ousar descumprir um indulto presidencial, coisa que nunca aconteceu neste país?”, afirmou.

Depois, no mesmo discurso, disse que o presidente deu uma “tacada de mestre” ao usar a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso de Silveira, no decreto que concedeu a chamada graça constitucional a Silveira.

E voltou a cutucar a Corte. “Nós vamos querer ver se o STF vai ter a coragem de tentar passar por cima de um indulto presidencial. E eu torço para que isso não ocorra, porque essa instabilidade não é boa para ninguém. Isso aí não é uma briga de um Poder contra o outro, não. Todos têm que se ater à Constituição, se quisermos viver em harmonia”, disse.

Antes mesmo de seu pai tomar posse, em outubro de 2018, logo após a vitória nas urnas, Eduardo Bolsonaro já mostrara o seu pouco apreço pela Suprema Corte ao sugerir que a instância máxima do Judiciário no país poderia ser fechada com “um soldado e um cabo”. “Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Não manda nem um jipe. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo”, afirmou o então deputado reeleito para uma plateia de estudantes.