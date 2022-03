Eduardo Bolsonaro no alvo: a difícil nova missão de Boulos em SP

O ex-candidato a presidente da República em 2018 e a prefeito de São Paulo em 2020, Guilherme Boulos (PSOL), vai tentar na eleição deste ano uma vaga no Legislativo, mais exatamente na Câmara dos Deputados. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 21.

Em uma exposição de motivos no Twitter, Boulos lista o que já se esperava: a necessidade de ajudar a garantir uma boa bancada ao PSOL na Câmara (hoje, o partido só tem nove parlamentares) e a colaboração na tentativa de unificar a esquerda contra Jair Bolsonaro.

Mas Boulos mandou um outro recado bem mais específico: quer derrotar Eduardo Bolsonaro (PL), que em 2018 se tornou o deputado federal mais votado da história do país, com 1,8 milhão de votos. “No nosso estado, temos outro desafio: derrotar Eduardo Bolsonaro. Não podemos deixar que seja de novo o deputado mais votado. SP precisa dar outra mensagem: derrotar Bolsonaro na presidência e seu filho na Câmara dos Deputados”, postou Boulos.

A missão de Boulos não é nada fácil. A última vez que um candidato de esquerda foi o deputado federal mais votado em São Paulo foi em 1998, com José Genoino (PT), alcançando 307 mil votos. Antes, os mais votados à Câmara no estado foram Celso Russomanno, do PRB, em 2014 (1,5 milhão de votos); Tiririca, do PR, em 2010 (1,3 milhão de votos); Paulo Maluf, do PP, em 2006 (740 mil votos); e Enéas Carneiro, do Prona, em 2002 (1,6 milhão de votos).