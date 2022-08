Eduardo Bolsonaro e Salles são cobrados ao pedir voto em SP – e reagem mal

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que na eleição de 2018, se tornou o deputado federal mais votado da história do país, com 1,8 milhão de votos, não está tendo vida fácil na atual campanha eleitoral.

Nesta segunda-feira, 22, ele foi questionado pelo ex-secretário de Saúde de São Carlos Marcos Palermo, candidato a deputado federal pelo MDB, quando fazia panfletagem em São Carlos, interior de São Paulo. Palermo cobrava uma ambulância que teria sido prometida por Eduardo, mas que nunca foi entregue — Palermo foi secretário até março deste ano na gestão do prefeito Airton Garcia, que era do PSL de Eduardo em 2018 (hoje está no União Brasil).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Palermo se dirige ao filho do presidente.”Obrigada pelos dez mil votos que você teve aqui”, diz. “Vai tomar no seu c., seu filho da p.”, responde o filho Zero Três do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Depois disso, os dois continuam discutindo e Palermo é afastado por um homem que acompanhava Eduardo. “Ele prometeu ambulância para mim e não trouxe. Eu estou sem ambulância no Samu. Tem gente morrendo porque não tem ambulância”, continua.

Na cidade de São Carlos, interior de SP, ex-secretário de saúde cobra uma ambulância prometida pelo Dep. Federal Eduardo Bolsoanro. O deputado, que é filho do presidente, responde com palavrão: "Vá tomar no seu c#" pic.twitter.com/D4K3U762fa — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) August 22, 2022

Continua após a publicidade

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Palermo disse que foi agredido e teve o celular derrubado por pessoas que acompanhavam o deputado. “Só estou cobrando o que é direito nosso. Tem um vídeo dele prometendo ambulância e até agora nada”, afirmou.

Essa não foi a primeira confusão envolvendo um candidato bolsonarista a deputado e adversários na campanha no interior de São Paulo. No sábado, 20, o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, também do PL, se irritou ao ser confrontado em uma rua de Franca por Guilherme Cortez (PSOL), candidato a deputado estadual por São Paulo. Cortez disse que o ministro é “uma vergonha para o país” e deveria estar preso. “Bando de vagabundos, ladrões, idiotas e cretinos”, respondeu Salles.

O ex-ministro perdeu a linha após Cortez lembrar que ele é investigado por suspeita de favorecer madeireiros ilegais na Amazônia e que o inquérito está na mão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). “Vai tomar no seu ., está louco?”, disse Salles. Após a confusão, Salles fez um tuíte em que prometeu que terá tolerância zero e que os “comunistas e vagabundos” que o confrontarem vão “tomar porrada”.

🗣️ LUGAR DE ECOCIDA É NA CADEIA Sentiram esse cheiro ruim no ar? Hoje cruzei com o maior criminoso ambiental da história do Brasil fazendo campanha em Franca: Ricardo Salles. Esse bandido tinha que estar na cadeia! Não vamos dar sossego pra quem destroi nosso futuro. 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣5️⃣ pic.twitter.com/aLclu73MVa — Guilherme Cortez 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣5️⃣ (@Cortez50005) August 20, 2022