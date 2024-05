Eduardo Bolsonaro defende Trump: ‘EUA virou republiqueta de bananas’

Nesta sexta-feira, 31, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais para defender o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a condenação judicial do magnata americano por subornar uma atriz pornô e falsificar os pagamentos. “Ontem, os EUA se rebaixou [sic] a uma republiqueta de bananas, tal qual ocorre em ditaduras que perseguem os opositores”, afirmou o parlamentar.

Em seu perfil oficial no X (ex-Twitter), o filho Zero Três do ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou uma série de fotos em que aparece ao lado de Trump, acompanhado também do ex-mandatário brasileiro; da filha de Trump, Ivanka; do deputado federal Mário Frias (PL-SP); e do ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo.

“Sua condenação ontem foi uma inovação jurídica especialmente desenhada para Trump e exclusivamente para prejudicá-lo”, escreveu Eduardo na publicação. O texto é repleto de elogios ao ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato à Casa Branca, chamando-o de “extremamente educado e agradável” e “líder nato” e criticando uma suposta perseguição pelo juiz que presidiu o julgamento do bilionário, Juan Merchan. “Força Trump! #GoTrump”, encerra o parlamentar.

🇺🇸 Conheço o @realDonaldTrump não é de hoje, não o encontrei apenas uma ou duas vezes. Posso falar para além do Presidente que foi – e será! Pessoa extremamente educada e agradável, lembro num jantar ainda em 2020 ele brincando com sua filha Ivanka: "você sempre será minha… pic.twitter.com/Vr44R3Yh1z — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 31, 2024

Culpado em 34 acusações

Na noite da última quinta-feira, 30, Trump tornou-se o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a ser condenado por uma ação criminal. O Tribunal do Júri de Nova York considerou o magnata culpado de 34 acusações envolvendo o suborno de Stormy Daniels, atriz pornô com quem se relacionou em 2006 — o advogado de Trump, Michael Cohen, pagou 130 mil dólares (681 mil reais em valores atuais) pelo silêncio de Daniels sobre o encontro sexual e a propina foi ocultada da prestação de contas do ex-presidente.

Continua após a publicidade

A pena de Trump ainda será definida nos próximos dias por Merchan. Mesmo com mais de trinta condenações, é pouco provável que o ex-presidente de 77 anos de idade vá para a cadeia, já que esta é sua primeira sentença judicial e o crime é considerado pouco grave pela lei norte-americana.

Reunião na Flórida

No último mês de março, Trump recebeu Eduardo Bolsonaro e Mário Frias para um jantar em Mar-a-Lago, sua mansão e resort na Flórida, durante o qual declararam apoio ao ex-presidente contra Joe Biden nas eleições presidenciais que ocorrerão em novembro deste ano. Na ocasião, Trump também conversou por videochamada com Jair Bolsonaro, que continua impedido de deixar o Brasil após ter o passaporte confiscado pela Polícia Federal.

No início de maio, Eduardo e outros deputados bolsonaristas, incluindo Nikolas Ferreira (PL-MG), Bia Kicis (PL-DF) e Filipe Barros (PL-PR), viajaram em missão oficial aos EUA para participar de uma audiência no Congresso americano sobre supostas violações à liberdade de expressão em andamento no Brasil, na esteira de embates jurídicos entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o dono do X, Elon Musk. Segundo os gastos já declarados pelos parlamentares, a Câmara gastou ao menos 52 mil reais com a excursão a Washington.