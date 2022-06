Economista de Simone Tebet critica populismo de Lula e Bolsonaro

A economista Elena Landau, responsável pela área no programa de governo da pré-candidata Simone Tebet (MDB), usou seu espaço num evento sobre economia liberal organizado pelo movimento Livres, na quinta-feira, 2, para atacar o populismo que, segundo ela, favorece Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), os dois atuais líderes das pesquisas presidenciais.

“Cada um [Lula e Bolsonaro] tem uma ferramenta. Bolsonaro tem o Centrão, o orçamento secreto em prol dos seus clientes, daí o clientelismo. Já tivemos no governo Lula-Dilma o patrimonialismo. Tudo tem um discurso para que o populismo se fundamente e um grupo grande da sociedade o adote. Prova disso é que Lula e Bolsonaro estão consolidados nesta eleição. É anti um, anti outro, mas ninguém procura uma alternativa que seja possível”, disse a economista.

Landau esteve ao lado de Magno Karl, cientista político e diretor executivo do Livres, um movimento descrito como moderno, liberal e suprapartidário. Os dois participaram do painel chamado “Danos do populismo: os vícios que aprisionam nosso futuro”, que aconteceu durante o evento em São Paulo.

Nele, a economista também usou seu tempo para dizer que o Bolsa Família, consolidado a partir dos primeiros anos do PT no poder, é fruto de “grandes elementos iniciados pelo governo do Fernando Henrique que conciliou liberalismo com um olhar social”.

Mestre em economia pela PUC-Rio, Elena Landau foi assessora da presidência do BNDES e diretora da área responsável pelo Programa Nacional de Desestatização durante o governo de FHC.