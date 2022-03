Doria vai anunciar que desistiu de desistir e será candidato a presidente

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vai anunciar daqui a cerca de uma hora, em um concorrido evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, que desistiu de permanecer à frente do estado, que vai renunciar ao cargo e que será candidato a presidente da República na eleição de outubro deste ano.

A desistência da desistência ocorreu após uma reunião entre ele e o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), no início desta tarde, no qual os dois acertaram as diferenças com relação à campanha – Doria deixará o cargo para Garcia e o apoiará para o governo e conta com a reciprocidade em sua campanha presidencial.

O recuo de Doria também ocorre após o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, ter emitido uma nota oficial na qual reafirma que Doria é o candidato à Presidência da República pelo partido, conforme ficou decidido na votação interna feita em novembro do ano passado.

“As prévias serão respeitadas pelo partido. O governador tem a legenda para disputar a presidência da República. E não há, nem haverá qualquer contestação à legitimidade da sua candidatura pelo partido”, escreveu Araújo na nota.

Doria ameaçou entre a noite de quarta-feira, 30, e a manhã desta quinta-feira, abandonar a candidatura a presidente e permanecer à frente do governo após ter notado que uma ala do PSDB, ligada ao deputado federal Aécio Neves e outros desafetos do governador paulista, havia intensificado a movimentação para tentar barrar a sua candidatura a presidente pelo partido.

O movimento mais incisivo foi dado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, derrotado nas prévias por Doria, que renunciou ao cargo durante a semana e, durante entrevista coletiva, deixou bem claro que ainda estava no páreo para ser candidato a presidente. O PSDB negocia com o União Brasil e o MDB uma candidatura única de terceira via.

O evento no qual Doria irá renunciar e lançar a sua candidatura à Presidência lotou o Palácio dos Bandeirantes. Há centenas de prefeitos aguardando a saída do governador e a assunção do vice Rodrigo Garcia.