Doria propõe ‘comida no prato, emprego e dinheiro no bolso’ em propaganda

A primeira inserção publicitária partidária gratuita do PSDB, que começa a ser veiculada a partir desta terça-feira, 26, trará o pré-candidato do partido, João Doria, mostrando-se como alternativa à polarização entre Lula (PT )e Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano. “Comida no prato, emprego e dinheiro no bolso. É isso que o Brasil precisa e é possível fazer sim”, afirma o ex-governador paulista na peça.

A primeira propaganda trará imagens que remetem aos panelaços contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no período em que ela sofreu impeachment, em 2016, e aos protestos, também com uso de panelas, contra o presidente Bolsonaro, a partir de 2020. A mensagem dirá que há pessoas que votaram em Bolsonaro para tirar o PT do poder e que, agora, pode votar no PT para tirar Bolsonaro, mas que quando se escolhe “um só para tirar o outro, o resultado é sempre o mesmo”. A cena remete ainda para as panelas dos protestos, mostrando uma panela vazia hoje. O slogan da campanha é “com PSDB e João, você tem opção”.

Outras inserções ainda devem ser mais focadas no ex-governador, mostrando a origem de sua família no estado da Bahia e destacando que ele triunfou pessoalmente a partir do esforço próprio. A campanha do tucano é assinada pelo publicitário Lula Guimarães. Ao longo da última semana, a campanha rodou pesquisas qualitativas para encontrar o tom da propaganda que trouxesse a melhor reação dos eleitores. Doria tem a dupla missão de se apresentar para parte do país e reduzir os elevados índices de rejeição que possui junto ao eleitor que já o conhece.

A equipe de Doria espera que, com a propaganda, o candidato tucano melhore nas pesquisas e possa se colocar melhor nas negociações em andamento com MDB, União Brasil e Cidadania para a definição de uma chapa única de centro, a grande aposta para criar um fato novo na campanha. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os nomes das chapas devem ser inscritos para concorrer na disputa até agosto.

