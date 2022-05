Doria não vai a Brasília, mas reunião entre PSDB e MDB está mantida

Em meio à crescente pressão para que desista de encabeçar uma candidatura presidencial, o ex-governador João Doria (PSDB) não irá ao encontro dos caciques tucanos nesta quarta-feira, 18. O convite para uma reunião em Brasília foi feito a Doria na noite de terça, 17, após membros da Executiva Nacional do PSDB se reunirem para debater uma carta em que o ex-governador paulista acusa a direção do partido de “golpe” ao tentar impedir a sua candidatura. A intenção da cúpula da sigla com o convite para uma reunião nesta quarta é dizer ao pré-candidato que sua insistência atrapalha campanhas regionais do PSDB.

Segundo a assessoria de Doria, ele já tinha compromissos marcados em São Paulo nesta quarta e o convite foi feito apenas na noite anterior. Ainda não há uma data para o encontro.

Na tarde desta quarta, representantes do PSDB, do MDB e do Cidadania devem se reunir para ver o resultado de uma pesquisa que sondou o potencial de Doria e da senadora Simone Tebet (MDB) junto ao eleitorado. A promessa era que o dia 18 de maio seria a data-limite para o anúncio do nome que representaria a aliança dos três partidos. Agora, tucanos já consideram que a reunião servirá apenas para apresentar os resultados da pesquisa, mas não para um anúncio de candidatura conjunta. A tendência é que o MDB prossiga com a campanha de Tebet, independentemente da decisão interna do PSDB sobre uma candidatura própria.

Após a reunião desta terça, o senador Tasso Jereissati (CE) disse que o partido já decidiu manter a aliança com o MDB para uma candidatura conjunta, mas ressalvou que o PSDB não necessariamente precisa estar na cabeça de chapa – justamente o ponto que Doria e sua assessoria jurídica questionaram em carta enviada ao presidente do partido, Bruno Araújo — o ex-governador de São Paulo venceu as prévias presidenciais do partido em novembro e esse é o principal argumento para exigir que o PSDB sustente a sua postulação à Presidência da República.

O entendimento de Tasso, no entanto, é acompanhado por outros tucanos que participaram da reunião, como o deputado Aécio Neves (MelG), que disse que a candidatura de Doria é inviável. O líder da bancada tucana no Senado, Izalci Lucas (DF), também defendeu o posicionamento do presidente da sigla, Bruno Araújo, de discutir a aliança com MDB e Cidadania sem impor o nome do PSDB como cabeça de chapa. “Tudo que ele (Bruno Araújo) estava fazendo, estava autorizado não só pelo João Doria, que participou de várias reuniões, mas também pela Executiva, por todo mundo”, disse o senador.