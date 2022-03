Doria diz que seria alvo de golpe e exalta estratégia por apoio do PSDB

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que anunciou a renúncia ao cargo nesta quinta-feira, 31, para disputar a Presidência em outubro, afirmou que o movimento que conduziu desde o fim da tarde do dia anterior, quando disse a aliados que não deixaria o cargo, contrariando acordos feitos desde 2018, foi uma “estratégia” que adotou para se prevenir de um golpe orquestrado pelo adversário Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul que também tenta viabilizar sua candidatura à Presidência mesmo após ter perdido as prévias do partido para a indicação ao cargo, em novembro passado.

Doria disse que só teve a segurança para manter os acordos feitos com correligionários e com seu vice, Rodrigo Garcia, após a carta publicada pelo presidente do partido, Bruno Araújo, que o confirmou como o indicado da legenda para o posto de candidato.

“A carta que ele (Araújo) assinou hoje não deixa nenhuma dúvida nem agora nem depois. O PSDB elegeu em processo democrático das prévias, com a participação de três bons candidatos, um. Esse é o bom candidato. Não tem dúvida, não há questionamento, não há golpe possível em uma democracia, seja ela partidária, seja ela de um estado ou de um país. E ela foi obedecida. Hoje ficou claro, através desta carta, que não há golpe, não há nenhuma forma de você vilipendiar a existência das prévias e o resultado das prévias. Isso seria admitir que o PSDB se tornou um partido golpista. E o PSDB não é um partido golpista, é um partido que nasceu na democracia”, disse Doria.

Ao ser questionado se o golpe era um risco real, ele respondeu que “aparentemente, sim” e emendou: “Sim, dado o fato de que um candidato que perdeu não teve a dignidade, o brio e a honra de reconhecer a derrota. A vida é feita de vitórias e derrotas na atividade privada, na vida pública, e você precisa ter grandeza para perder também.”

Doria confirmou que cogitou não cumprir o acordo que tinha com Garcia e os demais aliados diante da possibilidade de o resultado das prévias não ser respeitado e continuar no cargo de governador. “Eu teria a opção de fazê-lo, fui eleito até 31 de dezembro deste ano, mas nosso compromisso com Rodrigo Garcia era o compromisso de ajudá-lo na sua reeleição para o governo de São Paulo”, afirmou.

No partido, disse Doria, “o clima que fica é o clima da democracia”. “Tenho respeito pelo Eduardo Leite, mas ele tem que entender que democracia tem regras. Não é a regra que ele quer, que ele deseja para seu bem. É a regra que ele participou e perdeu. Espero que ele tenha consciência, na sua juventude. O PSDB nasceu na ditadura, no regime militar, para combater o militarismo, combater a ditadura. E agora, querer golpear? Quem faz golpe é ditadura, governos autoritários. Hoje é 31 de março, dia do golpe. Eduardo, não caminhe por essa linha. Compreenda seu valor, sua dimensão e sua juventude. Trabalhe por seu estado. Você tem muitas oportunidades ainda na vida pública. Não queira se associar com alguns que gostam de golpear nem outros que gostam de roubar”, afirmou.

A opção de ensaiar a desistência foi uma “estratégia”, de acordo com Doria.”(O gesto) é um comportamento estratégico. Isso faz parte também da vida política. Você tem estratégia para poder construir caminhos e solidificar esses caminhos. Você não pode agir apenas emocionalmente. A política exige também caminhos. Aprendi no setor privado a raciocinar, planejar e executar”, finalizou.

As declarações foram dadas a um grupo de jornalistas no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, no bairro do Morumbi, após a cerimônia em que ele anunciou a renúncia para dar lugar a Garcia.