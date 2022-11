Dois partidos da coligação de Lula anunciam apoio à reeleição de Lira

Dois partidos que estiveram formalmente na coligação que apoiou a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva anunciaram nesta sexta-feira, 25, que estarão fechadas com Arthur Lira (PP-AL) na sua campanha à reeleição como presidente da Câmara em 2023.

“A decisão leva em conta o fato de Lira representar a unidade que o Brasil precisa para voltar a crescer”, afirmam o Solidariedade e o Pros em nota conjunta. Os dois partidos, que anunciaram em outubro que irão se fundir, vão encolher na Câmara no próximo ano: o Solidariedade terá quatro deputados (hoje tem oito) e o Pros, três (hoje tem cinco).

Após ter sido eleito, Lula já se encontrou com Lira, num gesto que sinalizou aproximação com o presidente da Câmara, que foi um importante aliado do presidente Jair Bolsonaro ao longo do atual mandato e o apoiou na eleição.

A tendência é que Lira acabe contando com o apoio de outros partidos da base de Lula.