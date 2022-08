Dois candidatos que apoiam Lula lideram corrida ao governo de Sergipe

Os dois candidatos que têm uma imagem colada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideram a corrida pelo governo do Sergipe, segundo pesquisa divulgada pelo instituto Real Time Big Data nesta segunda-feira, 8. Com o apoio formal dos petistas, o senador Rogério Carvalho (PT) tem 22%, contra 21% do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), candidato do atual governador Belivaldo Chagas (PSD), admirador de Lula e eleito com ajuda do PT. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O PT fez parte da coligação que reelegeu Chagas em 2018, e só saiu da base do governo recentemente para lançar o nome de Carvalho. Mas mesmo com o rompimento, Mitidieri reforçou recentemente seu apoio a Lula, e até se encontrou com o ex-presidente e seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), em Brasília, no último mês. Contra o nome do atual governador, pesa a desaprovação da atual gestão por 53% dos eleitores sergipanos.

Quem aparece em terceiro é o senador Alessandro Vieira (PSDB), com 9%. João Fontes (PTB) e Niully Campos (PSOL) têm 1%, enquanto Antônio Claudio Neves (DC) e Elinos Sabino (PSTU) não pontuaram. São 32% de brancos e nulos e 14% que não sabem ou não responderam.

Outro ponto interessante levantado pela pesquisa é a situação do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que tem elegibilidade incerta por suspeita de envolvimento com abusos de poder político e econômico nas eleições de 2018. Mesmo sem a certeza de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovará, o PL lançou oficialmente a candidatura de Valmir ao governo. E ele lidera a pesquisa espontânea, onde não é informado ao entrevistado o nome dos candidatos (tem 11%, contra 7% de Carvalho e Mitidieri), além de liderar também o cenário da pesquisa estimulada onde foi incluído, com 26% das intenções de voto — nesta situação, Carvalho cai para 18%, Mitidieri para 17% e Vieira para 7%.

Senado

O cenário estimulado para uma vaga no Senado representando o Sergipe também tem dois candidatos que apoiam Lula: o nome oficial da chapa petista, Valadares Filho (PSB), que soma 13%, e o ex-governador Jackson Barreto (MDB), que tem 7%. Entre eles, Danielle Garcia (Podemos) tem 13%, Eduardo Amorim (PL) tem 11%, André Moura (União Brasil) tem 10% e Laércio Oliveira (PP) conta com 9%.

Completam a lista Henri Clay (PSOL), com 2%, Coronel Rocha (PMN), com 1%, e Airton Costa Santos (DC), também com 1%. Num cenário embolado, são 22% de brancos e nulos e 11% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores entre os dias 5 e 6 de agosto e cadastrou a pesquisa no TSE com o número. SE-07619/2022