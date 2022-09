Doador milionário faz contribuição modesta à campanha da ex de Bolsonaro

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Candidata a deputada distrital, Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, teve a campanha financiada sobretudo por dinheiro do fundo eleitoral repassado por seu partido, o Progressistas. Dos 303.700 reais arrecadados no caixa eleitoral de Cristina Bolsonaro, como ela está identificada na urna, nada menos que 300.000 reais vieram da sigla.

Curiosamente, os 3.700 reais que completam o dinheiro à disposição da candidata vieram de um doador acostumado a injetar dinheiro grosso em partidos e campanhas políticas. Trata-se do empresário do Distrito Federal Valter Egídio da Costa, que tem negócios na agropecuária e na construção. Apesar do valor módico à campanha de Ana Cristina, Costa é o sexto maior doador eleitoral das eleições até agora, com um total de 2,6 milhões de reais.

A bolada se divide entre 1,25 milhão de reais ao diretório nacional do MDB e mais 1,25 milhão de reais ao PP, divididos entre 750.000 reais ao diretório nacional e 500.000 reais à direção da sigla na capital federal. Ele também doou 50.000 reais à candidatura do ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT) a deputado federal e outros 50.000 reais a Paulo Roque Khouri (Novo), que disputa o mesmo cargo no Distrito Federal.

Dos recursos que recebeu em campanha, a mãe de Jair Renan Bolsonaro, o filho Zero Quatro do presidente, informou à Justiça Eleitoral ter gasto até o momento apenas 26.644 reais em despesas contratadas. O limite de gastos para as campanhas a deputado estadual e distrital é de 1,2 milhão de reais.