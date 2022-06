Dividido, eleitor do Rio considera ‘regular’ o governo de Cláudio Castro

O governador Cláudio Castro (PL), que conduz o estado do Rio de Janeiro desde agosto de 2020, quando o titular Wilson Witzel foi afastado pela Assembleia Legislativa, divide as avaliações do eleitor do estado sobre o seu governo, segundo levantamento feito entre os dias 30 de maio e 2 de junho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira, 6.

De acordo com a pesquisa, 41,8% dos entrevistados aprovam a sua gestão, enquanto 41,2% desaprovam – outros 17% não souberam ou não quiseram opinar.

Quando questionados sobre como avaliam o governo, a maioria o classificou como regular (37,3%), enquanto 30,7% o avaliam como ruim ou péssimo e 23,4%, como ótimo ou bom. Outros 8,4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Castro é candidato à reeleição. Segundo o mesmo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas, ele está empatado tecnicamente com o deputado Marcelo Freixo (PSB) na disputa ao governo — leia matéria completa aqui.

A pesquisa ouviu 1.540 eleitores em 50 municípios do estado do Rio de Janeiro por meio de entrevistas pessoais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º RJ-05855/2022. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.