‘Ditador’, ‘criminoso’, ‘tirano’: a coletânea de ofensas de Musk a Moraes

Considerado o homem mais rico do mundo pela Forbes, Elon Musk partiu para cima de Alexandre de Moraes após o ministro do Supremo Tribunal Federal ordenar o bloqueio das contas bancárias da Starlink, empresa de internet via satélite do magnata sul-africano, no Brasil. Em decisão sob sigilo, Alexandre justifica a determinação como uma forma de cobrar multas aplicadas contra o X (antigo Twitter), que também pertence ao bilionário e decidiu abandonar o país desde uma ordem do STF para derrubar perfis na rede social sob pena de multa diária de 1 milhão de reais.

Moraes determinou que, caso o X não apresentasse um representante legal em 24 horas, a rede social seria derrubada no país. O prazo se encerrou às 20h07 desta quinta-feira, 29. Até as 21h25, a rede social segue funcionando no país, apesar de instabilidades detectadas ao longo do dia. Musk confirmou na rede social que não irá apresentar nenhum representante por receio de que o mesmo seja preso. Às 21h03, o magnata republicou uma nota da conta da Starlink, comunicando que a rede social deve ser retirada do ar no Brasil em breve, com o comentário “Alexandre de Moraes é um ditador do mal fantasiado de juiz”.

Foi justamente o X o campo de batalha escolhido por Musk para proferir diversos insultos contra Moraes. Ele compartilhou uma publicação que noticia o bloqueio da Starlink com o comentário: “O tirano, Alexandre (marcando a conta do ministro no X), é o ditador do Brasil. Lula é seu cachorrinho”. Em outra publicação ele responde a um usuário da rede social se Moraes está acima da lei. “Ele pensa que está”, disse Musk.

Em outras publicações, Musk afirma que Moraes “é um absoluto criminoso do pior tipo que existe que se disfarça de juiz”. Em outro compartilhamento, o bilionário aproveitou para dizer que “esse ‘juiz’ tem repetidamente quebrado a lei que ele prometeu defender”. O empresário também disparou contra a imprensa brasileira e disse que a “mídia no Brasil é controlada pelo falso juiz ditador Alexandre. Eles sabem que ele os jogará na cadeia caso não o obedeçam”.

Musk também interagiu com publicações mais jocosas, como um vídeo em que o juiz se transforma no bruxo Voldemort, dos filmes do Harry Potter. Ou em uma publicação que afirma que Moraes é a mistura do vilão de Harry Potter com o Lord Sith, personagem maligno de Star Wars.

Rastro físico do X no Brasil

Em ação movida nesta segunda-feira pelo Google e pelo X para suspender a derrubada das redes do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), a empresa de Musk informou o endereço de um coworking na Avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo. O escritório de advocacia que movimentou a representação foi procurado por meio da assessoria de imprensa e disse que não se manifestaria sobre o caso. A ação está em nome da X Brasil, que seria uma subsidiária da companhia estrangeira que mantém a rede social no ar.