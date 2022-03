Disputa no PSDB não está encerrada, diz aliado de Eduardo Leite

Em evento no Palácio dos Bandeirantes no final da tarde desta quinta-feira, 31, João Doria (PSDB) confirmou que continua sendo o pré-candidato tucano à Presidência da República, fato endossado em nota pelo presidente nacional da legenda, Bruno Araújo, após a ameaça do governador paulista de permanecer no cargo e abandonar a disputa ao Palácio do Planalto.

Mas o ato de hoje não encerra a questão, ao menos para uma ala do partido: aquela que é ligada ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que perdeu as prévias do PSDB para Doria, mas que renunciou ao cargo nesta semana e se colocou como alternativa do partido e da chamada terceira via para a disputa presidencial.

“No momento certo, as coisas vão acontecer”,afirma o deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB-RS), aliado de Leite. “União Brasil, Cidadania e MDB já demonstraram que preferem Eduardo Leite. Eu também acho ele mais promissor. Leite conseguiu unir partidos em torno de um projeto coletivo, não individual. Os sinais estão colocados pelas pesquisas e partidos. Na hora certa ele pode ser chamado”, avaliou.

Para o deputado, Doria tentou um movimento para ter uma garantia maior de que será o candidato do PSDB. E nessa estratégia, ganhou uma carta de apoio do presidente tucano. “Só que essa carta não é garantia nenhuma. Eu não quero um candidato figurante, isso nós já tivemos em 2018 (Geraldo Alckmin)”, diz, ressaltando o alto índice de rejeição e a baixa intenção de voto que tem o governador de São Paulo.

Para Trzeciak, as prévias vencidas pelo paulista tampouco podem ser consideradas definitivas. “Não adianta vencer as prévias e ser um fracasso nas eleições. Muitas coisas acontecem entre as duas”, resumiu.