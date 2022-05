Disputa ao Senado pelo Rio Grande do Sul tem tríplice empate técnico

A corrida pela única vaga do Rio Grande do Sul ao Senado promete ser bastante disputada, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 15 e 20 de maio e divulgado nesta segunda-feira, 23.

Há um tríplice empate técnico dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) tem 22,7% das intenções de voto, contra 20,5% da ex-deputada Manuela d´Avila (PCdoB) – que ainda não sabe se será candidata – e 20,4% da ex-senadora Ana Amélia (PSD).

Na sequência aparecem o senador Lasier Martins (Podemos), atual dono da vaga, com 7,5%; o ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan (PSDB), com 3,3%; e a vereadora Nádia Gerhard, conhecida como Comandante Nádia (PP), com 2,7%.

Entre os entrevistados, 14,4% afirmaram que irão votar em nenhum, em branco ou anular o voto e 8,6% disseram que não sabem ou não responderam. A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de 62 municípios do Rio Grande do Sul e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº RS-05915/2022.