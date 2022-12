Diplomação de Lula no TSE põe ‘democracia’ em destaque nas redes

A diplomação do presidente e do vice eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), realizada nesta segunda-feira, 12, no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), colocou em evidência nas redes sociais a expressão “democracia”. É o que mostra um levantamento da Vox Radar, empresa especializada na análise de redes sociais, feito a pedido da startup de comunicação O Pauteiro.

Foram mais de 2 milhões de interações em publicações que mencionaram “democracia” nas três principais plataformas entre as 14h de segunda e as 14h desta terça, 13 — dado que indica que a solenidade, que costumava ser meramente burocrática em anos anteriores, teve uma importância maior em 2022.

No Twitter, a palavra “democracia” foi mencionada em 30.000 publicações no período de 24 horas, gerando mais de 1 milhão de interações (likes, compartilhamentos e comentários). As postagens que citavam “democracia” associada a “Lula” registraram cerca de 380.000 interações no período.

Somadas todas as interações no Twitter, no Facebook e no Instagram que associavam o presidente eleito Lula e a democracia, foram 1,2 milhão. Essa foi, inclusive, a segunda melhor marca de Lula, atrás apenas do dia em que foi eleito no segundo turno, em 30 de outubro.

Um dos fatores que pode ter levado a esse resultado foram os discursos de Lula e do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que enfatizaram que o evento que encerrou o período eleitoral representava a vitória da democracia brasileira.