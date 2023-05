Dino volta a defender a regulação das redes: ‘Qual poder se autoconteve?’

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, voltou a defender, nesta segunda-feira, 22, a regulação das redes sociais no país como forma de combater a disseminação de fake news e fortalecer a democracia. A defesa da criação de regras para a atuação das companhias de tecnologia tem ganhado corpo, principalmente, após os ataques em escolas, no início do abril.

Para Dino, a reprodução indistinta de conteúdo é responsável, ainda, por corrupções no sistema eleitoral. “Tivemos processos eleitorais deturpados em face disso. A questão principal é que temos um horizonte de agravamento. Não pode ser visto como algo natural e desregulado. Por si só vai se autorregular? Qual poder na história que se autoconteve? É preciso, à semelhança da União Europeia, que se ilumine o tema”, afirmou o ministro em almoço-debate do Grupo Lide, em São Paulo, ao lado do ministro da Defesa, José Múcio, e empresários.

Dino criticou, ainda, a falta de coibição das redes socais de conteúdos como pornografia e afirmou que a pasta detectou, apenas em maio, milhares de conteúdos criminosos nas redes. “Algoritmos são capazes de detectar nossas preferências (…), mas não são capazes de detectar pornografia infantil, as 7.000 imagens que apreendemos em maio circulando na web, e não apenas na deep web?”, questionou.

O ministro comentou a tramitação do PL das Fake News no Congresso, que enfrenta resistências das grandes empresas de tecnologia e de boa parte dos parlamentares. “Há divergências (…), nenhum projeto de lei é perfeito, mas é bastante ter ações de controle contra a indústria da mentira e desinformação”, afirmou.

Segundo o relator do projeto, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), o novo texto do PL deve ser apresentado até o início de junho. A expectativa é que o Congresso avalie o texto antes de o Supremo Tribunal Federal (STF) analisar a constitucionalidade do Marco Civil da Internet em processo que está tramitando na Corte.