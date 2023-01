Dino sobre o caso Marielle: ‘Dificuldades políticas foram removidas’

Em seu discurso de posse na última segunda-feira, 2, o novo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que é “questão de honra” descobrir quem mandou matar a vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) em 2018. Em entrevista a VEJA na quarta-feira, 4, em seu gabinete, Dino comentou os obstáculos para a investigação, qual será o possível ponto de partida para o esclarecimento do crime e disparou: “Acredito que antes não havia condições institucionais boas, na medida em que havia fatores políticos que desestimulavam a investigação. Essas dificuldades políticas foram removidas”.

O ministro também falou sobre as prioridades de sua gestão, as metas de redução da criminalidade, os desafios para fazer da segurança pública uma bandeira de um governo de esquerda e a intenção de criar procedimentos para a abordagem policial em todo o país — alvo frequente de críticas por violações a direitos fundamentais. Leia a entrevista.

O senhor disse na posse que é questão de honra esclarecer os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Dá para fazer isso cinco anos depois do crime? Não há dúvida de que é muito mais difícil hoje, sobretudo para coletar provas técnicas, porque os vestígios desapareceram, você não tem cadeia de custódia de prova possível a esta altura da vida. Mas você tem um elemento, que é exatamente a identificação dos autores imediatos, os executores do crime. A partir daí, você tem onde se amparar para estender a investigação, inicialmente aproximando a Polícia Federal da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Já há conversa com o governador Cláudio Castro nesse sentido? Sim, claro. Será um compartilhamento de informações, basicamente.

Quais os obstáculos para elucidar esse crime? Acho que o tempo decorrido é um obstáculo objetivo, mas acredito que antes não havia condições institucionais boas, na medida em que havia fatores políticos que desestimulavam a investigação. Essas dificuldades políticas foram removidas, e, por isso, acho que é possível retomar e chegar à cadeia causal – quem mandou matar, por quê, de que modo, quem financiou. É um dever com a família, com a sociedade e com a política brasileira. Não podemos banalizar o terrorismo político. É uma questão institucional.

O senhor tem conhecimento de alguma linha de apuração inédita nesse caso? Vamos ver, não tenho como responder ainda. Embora existam, com certeza.

Qual a principal marca que o senhor quer imprimir à sua gestão? Como marca simbólica, a legalidade, o ministro que lutou pela autoridade da lei com firmeza e senso de ponderação. A tradução prática disso, na dimensão da Justiça, é ter forte diálogo de apoio aos tribunais, ao Ministério Público, para que possam cumprir seu papel. Na Segurança Pública, forte articulação com os estados para que a gente consiga botar de pé, de verdade, o SUSP (Sistema Único de Segurança Pública, equivalente ao que é o SUS para a Saúde). A única tradução prática do SUSP hoje é o fundo nacional de segurança pública, o que é muito pouco. Nós vamos realmente ter um SUSP forte começando pela Amazônia. Vamos fazer um projeto com os estados de presença articulada da segurança pública na Amazônia, com financiamento do Fundo Amazônia, do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), de todas as instituições multilaterais que puderem ajudar.

Mas o dinheiro do Fundo Amazônia é previsto para questões ambientais, não pode ser para combate ao narcotráfico. Hoje esses crimes estão conexos. Toda a jurisprudência mostra que os crimes ambientais estão casados com outras organizações. Precisamos olhar o combo do crime organizado, que envolve crimes ambientais, exploração de madeira, garimpo ilegal, tráfico de drogas. É a esse ecossistema criminoso que me refiro, e aí o Fundo Amazônia tem inteira pertinência, porque você amplia a presença física do Estado. Temos projeto de ampliar bases integradas, do SUSP, em locais estratégicos, tanto em rios como terrestres. Vamos buscar recursos, já conversei com o Aloizio Mercadante (que presidirá o BNDES).

Havia uma promessa de campanha de separar Justiça e Segurança Pública, mas seu grupo político conseguiu fazer que ficassem no mesmo ministério. Pessoas que trabalham com a segurança pública não veem prioridade para ela, pois diminuíram os cargos na Senasp (a secretaria nacional que articula as ações nessa área) e foi nomeado um secretário sem afinidade com o tema, o ex-deputado Tadeu Alencar. Eu diria que hoje sou mais ministro da Segurança Pública do que da Justiça. Basta olhar minha agenda diária, sobretudo pelas necessidades nacionais e pela orientação que recebi do presidente Lula. Em relação à estrutura da Senasp, houve redução em todo o ministério, salvo em uma área: a PF. Criamos lá uma estrutura dedicada a crimes ambientais e Amazônia, outra dedicada à cooperação policial internacional, que diz respeito às fronteiras, e outra para crimes digitais. Tudo isso é segurança pública. Já a pessoa que escolhi para a Senasp é um nome de enorme envergadura e experiência, foi procurador-geral do Estado em Pernambuco, procurador-geral da Fazenda Nacional, deputado por dois mandatos. É uma pessoa apta a fazer o principal, que é a articulação institucional.

Há disposição de discutir questões como procedimentos de abordagem policial, de integração entre as polícias Civil e Militar? Isso implica enfrentar o corporativismo. Precisamos entender que as polícias estaduais estão sob autoridade dos governadores. Eu falei com meus colegas governadores para que esse trânsito, de uma normatividade tradicional para uma nova, seja pactuado, porque nós não iremos passar por cima da autoridade dos governadores. Quando você enfraquece os governadores, você estimula motins. Isso é uma irresponsabilidade que foi cometida no período anterior. Nós vimos o que aconteceu no Ceará no mandato passado. O que vamos fazer é propor, formulando procedimentos de abordagem. Vamos impor? Não. Ao mesmo tempo, vamos induzir a adoção.

Quem adotar recebe mais dinheiro do ministério? É isso, um mecanismo clássico de federalismo. Se quiser se adequar ao modelo, você é premiado, se não se adequar, não podemos obrigar. O fundo nacional vai ser o instrumento, com critérios mais objetivos para a distribuição dos recursos.

E câmeras em uniforme dos PMs? Nenhum governador é obrigado, mas nós vamos premiar quem colocar câmeras e diminuir a letalidade policial. Quem adotar práticas de combate ao feminicídio, implantando mais patrulhas da Maria da Penha, recebe mais. Quem adotar nosso manual de procedimento de abordagem ganha mais. Acho que até o final de janeiro a gente chama os secretários para o primeiro debate técnico e em fevereiro devo editar nova portaria.

Seu novo secretário de Segurança Pública está priorizando o banco de foragidos da Justiça, criado por Sergio Moro em 2020. Sim, vai atualizar. Nós não temos compromisso de descartar tudo o que veio antes.

Como o senhor fará para trazer a pauta da segurança pública, muito associada à direita, para ser prioridade de um governo que pretende ser progressista? Só é possível se mostrarmos resultados. Vou trabalhar para retirar o conteúdo odioso dessa política de segurança pública demagógica, mas é preciso ter resultados nas metas que estamos trilhando. Um exemplo: temos que atuar no combate aos crimes patrimoniais (roubos). Assim como há uma trajetória de queda das mortes violentas, por vários fatores, precisamos colocar os roubos na mesma trajetória de queda. Esse é um resultado que, se alcançado, legitima nossa visão de como fazer as coisas. Temos outras metas, como a redução do crime na Amazônia. É o que vou perseguir como marcas de legitimação dessa visão de segurança pública cidadã.