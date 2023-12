Dino pede descanso de fim de ano e Cappelli pode assumir Ministério

O ministro da Justiça Flávio Dino, pediu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva alguns dias de recesso entre o final de dezembro e o início de janeiro. Caso as férias sejam aprovadas, a pasta será chefiada de forma interina pelo secretário-executivo, Ricardo Cappelli. A informação foi confirmada a VEJA pela equipe do Ministério da Justiça.

Braço-direito de Dino e “número dois” no comando do ministério, Cappelli é um dos principais nomes estudados por Lula para a sucessão do atual ministro da Justiça, que teve a nomeação à vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) confirmada pelo Senado na última semana. Apesar de contar com o apoio de Dino, que é seu principal cabo-eleitoral no momento, Cappelli sofre forte rejeição do PT, que trabalha para emplacar um nome do partido na Justiça.

O atual titular da pasta deve permanecer à frente do Ministério até o próximo 8 de janeiro e sua posse no Supremo está prevista para 22 de fevereiro. Lula ainda não se pronunciou sobre quem assumirá a pasta na sequência.

Interventor federal

O secretário-executivo começou a ganhar espaço no governo após os atentados golpistas de 8 de janeiro, quando foi nomeado por Dino como interventor na segurança pública do Distrito Federal até que a crise fosse apaziguada.

Ainda na esteira das investigações sobre a tentativa de golpe, em abril, o homem de confiança de Dino foi indicado, também por influência do ministro, para assumir interinamente o Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A substituição no órgão máximo da segurança do país foi necessária após o desgaste sofrido pelo titular da pasta, Gonçalves Dias, que transitava calmamente pelo Palácio do Planalto durante as depredações.

Homem de confiança

Cappelli, que é jornalista de formação, ocupou cargos na Secretaria de Comunicação do Maranhão durante os mandatos de Dino como governador do estado, assumindo a titularidade da pasta em 2021. Antes disso, já havia atuado como secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social entre 2003 e 2006, no primeiro governo Lula.

O atual secretário-executivo do Ministério da Justiça foi também presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) no final da década de 1990, e foi filiado por mais de duas décadas ao PCdoB. Em 2021, acompanhando Flávio Dino, desfiliou-se do partido e migrou para o PSB, atual legenda que abriga tanto o ministro como seu braço-direito.

