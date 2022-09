DF: Bem-avaliado, Ibaneis avança e pode liquidar a eleição no 1º turno

O governador Ibaneis Rocha (MDB) é favorito a conquistar a reeleição no primeiro turno no Distrito Federal, segundo a nova pesquisa do instituto Real Time Big Data. Ele tem 58% dos votos válidos, contra 12% do deputado distrital Leandro Grass (PV), 11% da senadora Leila do Vôlei (PDT), 10% do ex-governador Paulo Octavio (PSD) e 6% do senador Izalci Lucas (PSDB), estes quatro empatados na margem de erro de três pontos para mais ou para menos.

A vantagem já fica clara na pesquisa de votos totais, onde Ibaneis chega a 47% das intenções de voto. Grass tem 10%, Leila 9%, Octavio 8% e Izalci 5%. Demais candidatos não passam de 1%. São ainda 10% de nulos e brancos e 8% que não sabem ou não responderam.

O governador teve um grande salto em relação à última pesquisa do instituto, de 25 de julho, quando tinha 35% das intenções de votos totais. Na época, o senador José Reguffe (União Brasil) ainda era pré-candidato e somava 21%. Reguffe desistiu da candidatura ao governo.

Os bons números de Ibaneis são respaldados pelos 53% de aprovação entre eleitores do DF. No entanto, ele também é o nome com a maior taxa de rejeição do pleito (44%).

Senado

Na batalha entre ex-ministras de Jair Bolsonaro (PL) por uma vaga no Senado representando o Distrito Federal, Flávia Arruda (PL) tem 28% das intenções de voto, contra 22% de Damares Alves (Republicanos) — um empate no limite da margem de erro. Arruda é o nome oficial da chapa bolsonarista, ao lado de Ibaneis.

Rosilene Corrêa (PT) — que está com Leandro Grass e tem o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — aparece em terceiro, com 13%, e demais não passam de 3%. São 14% de brancos e nulos e 16% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 1.000 pessoas entre 9 e 10 de setembro e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-02328/2022.