Dezenove governadores tentam reeleição — e só um não lidera as pesquisas

Em todo o país, nada menos que 19 dos 27 governadores disputam a reeleição e todos têm até aqui uma candidatura competitiva, com chances de liquidar a eleição já no domingo, 2, ou ao menos ir ao segundo turno. E apenas um deles não lidera as pesquisas eleitorais e exatamente aquele que governa o maior colégio eleitoral do país: Rodrigo Garcia (PSDB).

No cargo há seis meses, Rodrigo enfrenta uma briga difícil e corre até o risco de não disputar o segundo turno em São Paulo. Segundo a pesquisa Ipec divulgada na terça-feira, 27, ele tem 19% das intenções de voto e está em terceiro lugar, atrás de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem 24%, e Fernando Haddad (PT), que tem 34%. O PSDB nunca perdeu uma eleição para o governo em São Paulo desde 1994, quando Mário Covas foi eleito. Rodrigo era vice de João Doria (PSDB) e assumiu o cargo em abril quando o titular renunciou para tentar uma candidatura à Presidência, que não se viabilizou.

Outros governadores que estão no cargo há tanto tempo quando Rodrigo experimentam situação mais confortável na eleição. É o caso de Carlos Brandão (PSB), que assumiu o governo do Maranhão em abril, após a renúncia de Flávio Dino (PSB) – agora candidato ao Senado. Ou de Paulo Dantas (MDB), que era deputado estadual e assumiu o governo de Alagoas em maio, após a renúncia de Renan Filho (MDB) — o estado não tinha vice-governador e teve que promover uma eleição indireta para um mandato-tampão até dezembro. Já Wanderlei Barbosa (Republicanos), no Tocantins, assumiu o lugar de Mauro Carlesse em março. O titular renunciou ao cargo para se livrar de um processo de impeachment. Todos eles, diferentemente de Rodrigo, lideram as disputas em seus estados.

Outros governadores acumulam largas vantagens na corrida eleitoral e podem ser reeleitos no primeiro turno. É o caso de Mauro Mendes (União Brasil) no Mato Grosso, com 60% das intenções de voto; Helder Barbalho (MDB) na Paraíba, com 72%; Ratinho Júnior no Paraná, com 55%; e Ronaldo Caiado (União) em Goiás, com 55%.

Em outros colégios eleitorais importantes do Sudeste, os atuais governadores lideram as disputas, como Cláudio Castro (União Brasil), no Rio de Janeiro, e Romeu Zema (Novo), em Minas Gerais.

Veja abaixo todos os governadores que disputam a reeleição:

Acre

Gladson Cameli (PP)

Alagoas

Paulo Dantas (MDB)

Amazonas

Wilson Lima (União Brasil)

Distrito Federal

Ibaneis Rocha (MDB)

Espírito Santo

Renato Casagrande (PSB)

Goiás

Ronaldo Caiado (União Brasil)

Maranhão

Carlos Brandão (PSB)

Mato Grosso

Mauro Mendes (União Brasil)

Minas Gerais

Romeu Zema (Novo)

Pará

Helder Barbalho (MDB)

Paraíba

João Azevedo (PSB)

Paraná

Ratinho Júnior (PSD)

Rio de Janeiro

Cláudio Castro (União Brasil)

Rio Grande do Norte

Fátima Bezerra (PT)

Rondônia

Marcos Rocha (União Brasil)

Roraima

Antonio Denarium (PP)

Santa Catarina

Carlos Moisés (Republicanos)

São Paulo

Rodrigo Garcia (PSDB)

Tocantins

Wanderlei Barbosa (Republicanos)

