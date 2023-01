Dez mortos e reviravoltas: a misteriosa chacina de uma família no DF

Durante os últimos dias, as polícias do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais têm se mobilizado para investigar um crime que, ao que tudo indica, envolveu o desaparecimento e a chacina de uma família que morava em Brasília.

Até o momento, são dez pessoas desaparecidas, entre as quais cinco já tiveram as mortes confirmadas. Outros cinco corpos já foram localizados, mas ainda não foram identificados. As vítimas foram encontradas em ao menos quatro locais diferentes.

O crime gira em torno da cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos. No dia 12 de janeiro, ela desapareceu com seus três filhos pequenos: Gabriel da Silva, de 7 anos; Rafael da Silva, de 6 anos; e Rafaela da Silva, de 6 anos. Segundo a polícia, ela teria sumido quando saiu de casa para encontrar o marido, Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos. No dia seguinte, o carro de Elizamar foi encontrado carbonizado em Cristalina (GO), com quatro corpos — exames posteriores confirmaram que era a cabeleireira e os três filhos.

No dia 14 de janeiro, foi registrado o desaparecimento de mais quatro pessoas: Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54 anos e pai de Thiago Belchior; Renata Belchior, 52 anos e mãe de Thiago; Gabriela Belchior, 25 anos e irmã de Thiago; e o próprio Thiago Belchior.

No mesmo dia, o carro de Marcos Antônio foi encontrado também carbonizado em Unaí (MG), com os corpos de duas mulheres. A polícia acredita serem Renata e Gabriela, embora o resultado dos exames ainda não tenha sido divulgado.

Os últimos dois desaparecimentos foram registrados em seguida: Claudia Regina Marques de Oliveira, ex-esposa de Marcos Antônio, e Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Marcos com Claudia — portanto, meia-irmã de Thiago Belchior.

O crime começou a ser esclarecido a partir do dia 17 de janeiro, quando a Polícia Civil prendeu três suspeitos no DF: Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Fabrício Silva Canhedo. Horácio confessou o crime em depoimento e disse que receberia 100 mil reais para matar Elizamar e os filhos, a mando de Thiago e Marcos Antônio. A polícia trabalha com a hipótese de que os assassinatos foram cometidos por dinheiro, uma vez que Elizamar tinha recebido 100 mil reais de um empréstimo; Renata Belchior tinha 400 mil reais pela venda de um imóvel; e Cláudia Regina havia recebido 40 mil reais também pela venda de um imóvel.

Segundo a versão do suspeito Horácio, Marcos queria matar a esposa para fugir com o dinheiro, enquanto Thiago queria dar um susto em Elizamar. A ideia era chamar a mulher para uma chácara para encontrar o marido e forjar um assalto envolvendo os três suspeitos, mas a cabeleireira infartou no meio do processo. Thiago então teria ligado para o pai em busca de ajuda e, em seguida, ordenado que os suspeitos executassem a esposa e os filhos.

De acordo com o mesmo depoimento de Horácio, Renata e Gabriela Belchior teriam sido sequestradas e levadas para um cativeiro em Planaltina, DF, onde elas teriam ficado cinco dias sob o poder dos criminosos, ameaçadas para fornecer senhas bancárias e responder mensagens de familiares. Depois, foram assassinadas em Unaí, local onde o carro de Marcos Antônio foi encontrado.

Ao visitar o suposto cativeiro de Renata e Gabriela no dia 18 de janeiro, no entanto, a polícia encontrou um corpo esquartejado que trouxe uma reviravolta ao caso. O corpo é de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, o que enfraquece a hipótese narrada por Horácio de que ele teria sido o mandante do crime e queria fugir com o dinheiro.

Além disso, a polícia encontrou mais de 50 mil reais em posse de Gideon e Horácio, que acredita ser dinheiro das vítimas. Com isso, a suspeita é de que os suspeitos se associaram para ficar com os valores desejados por Marcos Antônio.

A última novidade veio nesta terça-feira, 24, quando a polícia encontrou mais três corpos dentro de uma cisterna em Planaltina que provavelmente estão relacionados ao caso. A identificação dos corpos ainda não foi concluída, mas já se sabe que se tratam de uma mulher adulta, uma mulher adolescente e um homem adulto. Essas descrições casam com os três integrantes da família que estão desaparecidos: Claudia Regina, Ana Beatriz e Thiago Belchior.

Renata e Gabriela Belchior também estão oficialmente desaparecidas, embora a polícia acredite serem delas os corpos no carro encontrado em Unaí.

Também é procurado um quarto homem apontado como suspeito do crime, Carlomam dos Santos Nogueira.

Por fim, além da identificação dos cinco corpos encontrados e ainda não esclarecidos, o principal mistério que a polícia busca resolver envolve as motivações dos desaparecimentos e crimes, uma vez que ainda não está claro se Thiago e Marcos Antônio foram mandantes ou vítimas do processo. As buscas também continuam no cativeiro onde foi encontrado o corpo de Marcos e a polícia não descarta encontrar outras vítimas no local.