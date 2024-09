Desmatamento e degradação na Amazônia crescem pelo 3º mês consecutivo

Os índices de degradação e desmatamento na Amazônia registram alta pelo terceiro mês consecutivo em agosto deste ano. Foram 2.870 km² de florestas degradadas, onze vezes maior que no mesmo mês do ano passado, e 662 km² desmatados, um acréscimo de 11% em relação ao mesmo período de 2023. Os dados, divulgados nesta sexta-feira, 27, são do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do instituto de pesquisa Imazon, que monitora a Amazônia por imagens de satélite desde 2008.

Os números são divulgados pelo Imazon no momento em que grande parte do território brasileiro é afetado pelas consequências de queimadas, principalmente na região amazônica. A poluição fez com que a cidade de São Paulo registrasse por uma semana a pior qualidade do ar do planeta.

Segundo o relatório do Imazon, a área degradada somente em agosto equivale à de Palmas, capital do Tocantins. Segundo o instituto, Pará e Mato Grosso são os estados com as maiores concentrações de áreas degradadas, 45% e 38% do total afetado, respectivamente. No Mato Grosso, a área afetada pela degradação cresceu 20 vezes no último ano, enquanto que no Pará o aumento foi de oito vezes no mesmo período.

No comparativo entre agosto de 2023 e o mesmo mês deste ano, quatro estados se destacam no aumento proporcional de áreas degradadas: Amazonas (2.273%) e Rondônia (1.482%), além de Mato Grosso (1.889%) e Pará (723%).

Terras indígenas

O Imazon destaca um “crescimento alarmante” na degradação de terras indígenas. O instituto registrou um salto de 15 quilômetros em agosto de 2023 para 972 quilômetros no mesmo mês deste ano – 65 vezes mais. Na lista das 10 terras indígenas mais afetadas, os estados do Pará e Mato Grosso novamente aparecem na ponta.

O território Kayapó, no Pará, concentrou quase 40% da área total degradada em terras indígenas. Já Mato Grosso ocupou o segundo, o terceiro e o quarto lugar em degradação de terras indígenas, com os territórios Sararé, Capoto/Jarina e Aripuanã.

Desmatamento

Os dados do Imazon apontam que o volume desmatado na Amazônia em agosto deste ano (662 km²) equivale à destruição de aproximadamente 2.135 campos de futebol por dia de floresta. O acréscimo foi de 17% em relação ao mesmo mês de 2023.

Embora registre aumento na comparação entre 2023 e 2024, o volume de área desmatada nestes dois anos é menor que o registrado anualmente de 2019 a 2023.

Os assentamentos e unidades de conservação também apresentaram um aumento da destruição no período. Nos assentamentos, a área afetada cresceu de 129 km² em agosto de 2023 para 163 km² em agosto de 2024, um acréscimo de 26%. Já nas unidades de conservação, o desmatamento passou de 49 km² para 57 km² no mesmo período, totalizando uma alta de 16%.

A maioria (64%) do desmatamento, no entanto, ocorreu em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse, segundo o Imazon. A situação é ainda mais alarmante por causa do alto grau de impunidade para infratores.

