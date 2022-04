Desaprovação a Bolsonaro cai em São Paulo, mas ainda é muito alta

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr, Bruno Ribeiro, Leonardo Lellis, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A desaprovação ao presidente Jair Bolsonaro (PL) diminuiu no Estado de São Paulo, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 27 e 31 de março e divulgado neste sábado, 2.

Segundo a pesquisa, o seu governo é aprovado por 40% dos paulistas e desaprovado por 55,1% — outros 4,9% não souberam avaliar ou não opinaram. Apesar de ruim, a rejeição é menor do que a registrada no levantamento de dezembro passado pelo mesmo instituto, quando 57,8% disseram que desaprovavam o trabalho do atual mandatário e 37,1% aprovavam.

Quando questionado sobre como avaliam o governo Bolsonaro, 28,9% o classificaram como ótimo ou bom, enquanto 48,1% disseram que ele era ruim ou péssimo – outros 21,2% o avaliaram como regular e 0,9% não souberam avaliar ou não responderam. De novo, as taxas não são boas, mas são melhores que as de dezembro, quando ruim/péssimo era 50,5% e ótimo ou bom era 20,5%.

A pesquisa ouviu 1.820 eleitores em 78 municípios do estado de São Paulo e foi feita através de entrevistas pessoais presenciais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-002214/2022.