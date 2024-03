Derrapada de Lula em São Paulo é mais uma má notícia para Boulos

A popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuou em São Paulo, maior cidade do país, segundo pesquisa feita pelo Datafolha entre os dias 7 e 8 de março e divulgada nesta terça-feira, 12.

De acordo com o instituto, a reprovação ao governo do petista na capital paulista cresceu nove pontos em pouco mais de seis meses, enquanto a sua aprovação caiu sete. Segundo o levantamento, a gestão de Lula é considerada ótima ou boa por 38% dos entrevistados (eram 45% em agosto de 2023), enquanto 34% a consideram péssima (contra 25% na pesquisa anterior). O percentual dos que avaliam o mandato como regular oscilou de 29% para 28%.

A derrapada de Lula é só mais uma má notícia trazida pela pesquisa para Boulos. A principal constatação do levantamento também não foi boa: ele e o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), estão empatados tecnicamente na disputa: o pré-candidato do PSOL tem 30% contra 29% do rival. Desde o início da pré-corrida eleitoral, Boulos sempre teve alguma vantagem sobre Nunes, mas isso agora virou pó.

Rejeição recorde

O Datafolha também mostrou que Boulos é o mais rejeitado entre os candidatos (34% não votariam nele contra 26% que dizem o mesmo de Nunes) e que a avaliação positiva do atual prefeito subiu de 23% em agosto para 29% agora.

Continua após a publicidade

Além disso, Nunes, que era apontado por Boulos como um prefeito desconhecido pela população, agora já é conhecido por 85% do eleitorado, pouco mais que o próprio Boulos, que tem 83% de conhecimento dos paulistanos.

Empate persistente

Outro ponto de preocupação para Boulos é que a situação dele não melhora nada mesmo se a deputada Tabata Amaral (PSB), que alcança 7% na pesquisa, desistisse da disputa. No cenário sem ela e sem o deputado Kim Kataguiri (União), que tem 4%, Boulos continua empatado tecnicamente com Nunes. Nos bastidores da campanha de Boulos, há quem defenda um esforço — até do próprio Lula — para que Tabata saia da corrida e apoie o pré-candidato do PSOL.

O levantamento do Datafolha foi feito com 1.090 eleitores e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.