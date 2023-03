Deputados pressionam Dino por mais prazo para recadastramento de armas

Membros da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados vão se reunir com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nesta terça-feira, 21, para tratar do recadastramento de armas no sistema da Polícia Federal. Os deputados vão pedir por mais 60 dias a prorrogação do prazo, que termina no dia 3 de abril.

Uma portaria do Ministério da Justiça no governo Lula determinou que todas as pessoas com armamentos registrados no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), do Exército, façam o recadastramento no Sistema Nacional de Armas (Sinarm), da PF.

Deputados armamentistas alegam que muitos caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) não conseguiram recadastrar suas armas devido a supostas falhas no sistema de agendamento ou por estarem fora do país.

O ministro, no entanto, já disse que o prazo não será prorrogado. Nesta segunda-feira, ele anunciou que de um total de 762.365 armas registradas no Sigma, 613.834 já foram recadastradas (80%). “Chama atenção, contudo, que temos um percentual mais alto de cadastramento nas armas de uso permitido e um percentual menor nas de uso restrito”, declarou. “Restam 14 dias para o fim do prazo de recadastramento e esse prazo não será prorrogado”, acrescentou.

Reportagem de VEJA publicada na edição desta semana mostra que deputados apoiadores do armamento da população vêm se mobilizando para tentar reverter medidas adotadas por Lula.

