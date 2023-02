Deputados bolsonaristas tentam anular decreto de Lula sobre armas

Os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Ubiratan Sanderson (PL-RS) e Sargento Fahur (PSD-PR) apresentaram nesta semana projetos para tentar anular o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que restringiu o acesso a armas de fogo.

Logo nos primeiros dias após a posse, Lula tomou uma iniciativa legal para reverter a flexibilização descontrolada de armas para civis feita pela gestão de Jair Bolsonaro. O decreto suspendeu a concessão de novos registros de colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) e clubes de tiro, a permissão para aquisição e transferência de armas e munições para essas categorias e instituiu um grupo de trabalho para apresentar nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento.

O PDL (projeto de decreto legislativo) apresentado pelo deputado Eduardo Bolsonaro afirma que a medida de Lula “literalmente feriu de morte” a Constituição e que a interrupção do serviço de concessão de novos registros de armas e de CACs traz “prejuízos incalculáveis” para as empresas do ramo e atiradores esportivos. “O desarmamento não apenas deixa uma população menos livre, mas a deixa menos segura. Não há liberdade individual se o indivíduo está proibido de se proteger. Liberdade e autodefesa são conceitos totalmente indivisíveis. Sem o segundo não há o primeiro. Não se pode, por mero revanchismo político, retirar este direito da população de bem”, disse.

Já o projeto assinado por Sanderson e Fahur alega que o decreto de Lula “violou as competências conferidas pelo constituinte originário à Câmara para legislar sobre a matéria” e limitou o livre exercício esportivo dos CACs. “Não podemos admitir que os caçadores, atiradores e colecionadores sejam perseguidos em hipótese alguma, tampouco que a competência deste Parlamento para legislar sobre o assunto seja violada a pretexto de uma política desarmamentista do Poder Executivo que se iniciou no corrente ano”, diz o texto.

Nesta semana, o governo Lula deu mais um passo para retomar a política de controle sobre armas no país. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública deu 60 dias para proprietários de armas — tanto de uso permitido quanto de uso restrito — cadastrarem seus equipamentos no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal (Sinarm). Antes, os CACs cadastravam seus armamentos somente no banco de dados do Exército, o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma).