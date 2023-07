Deputado que ‘fez o L’ é expulso do PL de Bolsonaro: ‘Respeito a decisão’

O deputado federal Yury do Paredão (CE) se reuniu com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para conversar sobre sua saída do partido. Ele foi expulso da sigla após aparecer em uma foto ao lado de ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva fazendo a letra L com a mão. O gesto tornou-se conhecido como uma referência ao presidente.

“Hoje estive com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o qual me afirmou que serei expulso do partido. Respeito a decisão do presidente e agradeço a oportunidade dada na eleição de 2022”, disse Yury. “Sigo como deputado federal defendendo a democracia, fazendo política com diálogo, respeito, sem radicalismo, com tolerância, e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro”, acrescentou.

Nas redes sociais, Valdemar informou que Yury foi expulso por “não comungar dos ideais” da legenda. O líder da oposição na Câmara, Carlos Jordy (PL-RJ), tentou fazer com que o presidente do PL recuasse da decisão, mas não conseguiu. “Presidente, você estará fazendo o que ele quer. Ele quer ser expulso para poder levar o mandato dele. A melhor alternativa seria deixá-lo no sal: sem comissões, sem fundo e sem diretórios. Um morto-vivo no PL. E, se ele tentar sair do partido, perderá o mandato. Avalie!”, pediu Jordy.

Na foto em que “fez o L”, Yury do Paredão aparece ao lado dos ministros da Comunicação Social, Paulo Pimenta, do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB). Não foi a primeira vez que ele irritou bolsonaristas do PL. Em maio, o deputado já havia sido alvo de críticas após posar para uma foto ao lado de Lula durante uma visita do presidente a Juazeiro do Norte. O parlamentar também manifestou apoio a projetos do governo federal, como o Desenrola Brasil e o Minha Casa, Minha Vida.

