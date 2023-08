Deputado propõe ‘Dia Nacional do Patriota’ no aniversário de Bolsonaro

O deputado federal Adilson Barroso (PL-SP) apresentou um projeto de lei para a criação do Dia Nacional do Patriota, a ser comemorado em 21 de março, dia do aniversário do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar se inspirou e até copiou trechos de uma lei aprovada pela Câmara de Porto Alegre.

A capital gaúcha promulgou a lei para instituir o Dia Municipal do Patriota em 8 de janeiro, data em que bolsonaristas invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes em Brasília. O texto foi revogado na segunda-feira, 28, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, que considerou a iniciativa inconstitucional.

Um dia após a lei ser derrubada em Porto Alegre, Adilson Barroso apresentou um texto similar na Câmara dos Deputados e propôs a homenagem no dia 21 de março. O deputado, porém, não cita porque escolheu essa data. Na justificativa do projeto, ele afirma que o patriotismo está “desgastado” no Brasil e o respeito à bandeira e ao hino nacional estão “banalizados”.

Ele também copiou partes do projeto de Porto Alegre. “O hino, a bandeira nacional, os heróis de sua história, compõem também o rol de símbolos que representam a nação e que devem ser honrados, defendidos e valorizados. Assim, o Patriotismo é o amor genuíno que um indivíduo nutre pela história de seu território ou de sua nação, uma identificação sincera com sua identidade cultural historicamente construída, segundo o filósofo Luiz Felipe Pondé”, diz o trecho copiado.

Adilson Barroso foi presidente do partido Patriota, destituído por acusação de “violações ético-estatutárias”. O parlamentar foi afastado para que a legenda investigasse se ele fez alterações no estatuto de forma ilegal para atrair Bolsonaro para a legenda em 2019, quando o então presidente deixou o antigo PSL. Não conseguiu — mas o filho Zero Um do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro, chegou a se filiar ao Patriota à época.

