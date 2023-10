Deputado do PCdoB demite assessor que manifestou apoio ao Hamas

Atualizado em 10 out 2023, 20h59 - Publicado em 10 out 2023, 20h58

O deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) anunciou na noite desta terça-feira, 10, que demitiu Sayid Marcos Tenório, que era seu assessor na Câmara dos Deputados, em razão de publicação nas redes sociais favorável ao grupo palestino Hamas, responsável por ataques terroristas em Israel. O auxiliar é também vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina.

“Em face de comentário em rede social feito por Sayid Marcos Tenório em postagem referente a foto de mulher agredida por integrantes do Hamas, manifesto minha total reprovação e veemente repúdio”, escreveu Jerry. “Trata-se obviamente de uma posição absolutamente individual, que não tem qualquer concordância de minha parte, ao contrário. Reitero minha posição de repúdio aos ataques do grupo Hamas a Israel, como também repudio os ataques de Israel ao povo palestino, defendendo mais uma vez a celebração da tão necessária paz”, completa, antes de anunciar a demissão (veja post abaixo).

Em face de comentário em rede social feito por Sayd Marcos Tenório em postagem referente a foto de mulher agredida por integrantes do Hamas, manifesto minha total reprovação e veemente repúdio. Trata-se obviamente de uma posição absolutamente individual, que não tem… — Márcio Jerry (@marciojerry) October 10, 2023

Sayid Tenório era secretário parlamentar na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara, colegiado que é presidido por Jerry – Tenório era assessor comissionado no gabinete do deputado. Jerry é um aliado do ministro da Justiça, Flávio Dino, de quem foi secretário estadual de Cidades no Maranhão.

Encontro com Padilha

Sayid Tenório já havia provocado polêmica por ter se encontrado com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, cinco dias antes dos ataques em Israel. Por causa do encontro, Padilha teve que dar explicações para a Confederação Israelita do Brasil (Conib) e à comunidade judaica, com quem marcou um encontro para novembro – leia a matéria aqui.

