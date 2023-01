Deputada eleita quer que Bolsonaro devolva dinheiro gasto em motociatas

A deputada eleita Erika Hilton (PSOL-SP) pediu à Procuradoria-Geral da República nesta terça-feira, 24, que o ex-presidente Jair Bolsonaro devolva aos cofres públicos mais de 182 mil reais gastos no cartão corporativo durante as chamadas “motociatas”.

Na notícia-crime, a parlamentar cita gastos com combustível, alimentação e hospedagens do ex-presidente para manifestações de apoio em várias partes do país. Na motociata “Acelera para Cristo”, em 15 de abril de 2022, em Americana (SP), foram utilizados 103.042,29 reais do cartão corporativo presidencial.

“A situação leva a robustos indícios de utilização indevida, por parte de Jair Bolsonaro, de recursos públicos para sua promoção pessoal e a completa ausência de qualquer justificativa de interesse público na utilização do Cartão Corporativo para financiamento dessas atividades. Assim sendo, parece ter havido cometimento de atos de improbidade administrativa, além da prática de crimes previstos na legislação penal”, diz a deputada.

Erika Hilton pediu a PGR a abertura de procedimento investigatório para apurar o suposto uso indevido do cartão corporativo, além da devolução de 182.909,83 reais e a responsabilização criminal de Bolsonaro e demais gestores públicos envolvidos na organização de motociatas por improbidade administrativa, peculato e emprego irregular de verbas ou rendas públicas.