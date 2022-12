Deputada eleita pede investigação de Bolsonaro e Michelle por atos no DF

A deputada eleita Erika Hilton (PSOL-SP) pediu nesta terça-feira, 13, ao procurador-geral da República, Augusto Aras, a abertura de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, por suposto envolvimento nos atos que terminaram em vandalismo em Brasília entre a noite de segunda-feira e a madrugada de hoje

Após a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a prisão do indígena bolsonarista José Acácio Serere Xavante, os manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal, depredaram uma delegacia e incendiaram ônibus e carros.

No pedido feito a PGR, a deputada afirma que Bolsonaro e Michelle podem ter incentivado e financiado os vândalos, já que o presidente teria permitido que os portões do Palácio da Alvorada ficassem abertos para que os bolsonaristas se aproximassem da residência oficial.

“Os criminosos, ainda, divulgaram em suas redes sociais vídeos afirmando que Michelle Bolsonaro teria enviado sanduíches e refrigerante para eles se alimentarem”, afirma. Erika Hilton também cita que o blogueiro Oswaldo Eustáquio, que já foi preso por atos antidemocráticos, foi visto entrando no Palácio da Alvorada na noite de ontem, como mostram vídeos divulgados nas redes sociais.

“Se comprovada a veracidade das declarações feitas pelos manifestantes, de que a primeira-dama contribuiu com a manifestação antidemocrática por meio do envio de comidas e bebidas, poderá responder pelos tipos penais previstos na Lei Antiterrorismo. O mesmo pode ser dito em relação a Jair Bolsonaro, a quem tem sido atribuída a ordem de abertura dos portões do Palácio da Alvorada, com a finalidade de acolher e abrigar os manifestantes criminosos”, diz o documento.